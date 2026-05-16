Besttedが、新曲「As You Are」と「S＋Way」を同時リリース。また、あわせて両曲のジャケット写真も公開となった。

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今回の2曲同時リリースおよび、6月27日に行われる『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE』で初披露されるという情報は、5月10日に出演した『ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-FM』にて発表されており、今回の発表でタイトルとビジュアルが明らかになった。

「As You Are」は、“自分では気づいていないその魅力も、そのままで十分に輝いている。”という想いをまっすぐに描いたラブソング。「S＋Way」は、Besttedが音で“あなた”を誘惑する魅惑のダンスチューンとなっている。

『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE』では、メンバー自らが振付を制作した楽曲の初披露のほか、これまでの楽曲についてもこの日のだけの特別な演出を加えた、今のBesttedが持つすべてを詰め込んだステージとなる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）