全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新富町の中華そば店『銀座八五』です。

食べやすさと一期一会の気持ちを込めて

京フレンチの巨人が銀座で中華そば、という華麗な転身を遂げた松村康史さん。

「和食の世界では、客とキッチンの距離がちょうどお箸2膳分と言われるんです、ほらね」と縦に2本並べてカウンターから厨房までの距離を見せてくれた。確かに！

店で使う箸は、一期一会の気持ちを込めて「吉野杉利久箸」。店名「八五」の名を施した特製品。

『銀座八五』吉野杉利久箸。1か月に2000膳仕入れる

ラビオリグルマンディーズ中華そば2200円

『銀座八五』ラビオリグルマンディーズ中華そば 2200円 店名の焼印入り箸は持ち帰る人もいる

「利久は長めなのもいい。麺がすべらなくていい塩梅です」。場所柄外国人のお客も多いが「コロナが終わってからみんな上手になった印象ですね。ラーメンの食べ方が堂に入ってきましたわ」。

自身の厨房での作業は、先まで四角の菜箸。自宅では「嫁はんが買うてきたごく普通の塗り箸です」

『銀座八五』松村康史さん

店主：松村康史さん「おもてなしの心を大切に一期一会の“一杯”をお出しします」

『銀座八五』

新富町『銀座八五』

［店名］『銀座八五』

［住所］東京都中央区銀座3-14-2第一はなぶさビル1階

［電話］非公開

［営業時間］11時〜スープが無くなるまで

［休日］月・火

［交通］地下鉄有楽町線新富町駅一番出口から徒歩2分

撮影／小島昇、取材／輔老心

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、お箸にこだわる店が提供する絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『銀座八五』の「ラビオリグルマンディーズ中華そば」がコレ！店名の焼印入りの箸は持ち帰る人もいるほどの特製品（6枚）