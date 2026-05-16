「不振なパフォーマンスの報いを受けた」昨季ブンデスで二桁得点達成も…26歳日本人FWの“W杯落選”を独メディアが報じる「気持ちを整理するには時間がかかるだろう」

「不振なパフォーマンスの報いを受けた」昨季ブンデスで二桁得点達成も…26歳日本人FWの“W杯落選”を独メディアが報じる「気持ちを整理するには時間がかかるだろう」