「不振なパフォーマンスの報いを受けた」昨季ブンデスで二桁得点達成も…26歳日本人FWの“W杯落選”を独メディアが報じる「気持ちを整理するには時間がかかるだろう」
日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーを発表した。
久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力組が順当に選出されたなか、森保ジャパンの常連だった町野修斗の選ばれず。２大会連続のワールドカップメンバー入りとはならなかった。
昨季はブンデス１部１年目ながら、ホルシュタイン・キールで11ゴールをマークし、二桁得点を達成。一方、ボルシアMGに移籍した今季は途中出場が多く、ここまで31試合で３ゴールに留まっていた。
町野の落選を受けて、ドイツメディア『RHEINISCHE POST』は、「町野は、ボルシアMGでの不振なパフォーマンスの報いを受けた」と報じる。
「森保一監督はワールドカップに向けた26名の代表メンバーを発表した。しかし、リストに町野の名前がない。彼が大会に参加する唯一のチャンスはチームメイトが負傷した場合だが、たとえ代役として招集されたとしても、ここ数週間の不振ぶりを考えると、彼が第一候補になることはないだろう」
また同メディアは「グラッドバッハでの最初のシーズンの失望とワールドカップ出場を逃したことについて気持ちを整理するには時間がかかるだろう」と26歳ストライカーの胸中を察している。
W杯に臨む日本代表26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力組が順当に選出されたなか、森保ジャパンの常連だった町野修斗の選ばれず。２大会連続のワールドカップメンバー入りとはならなかった。
昨季はブンデス１部１年目ながら、ホルシュタイン・キールで11ゴールをマークし、二桁得点を達成。一方、ボルシアMGに移籍した今季は途中出場が多く、ここまで31試合で３ゴールに留まっていた。
「森保一監督はワールドカップに向けた26名の代表メンバーを発表した。しかし、リストに町野の名前がない。彼が大会に参加する唯一のチャンスはチームメイトが負傷した場合だが、たとえ代役として招集されたとしても、ここ数週間の不振ぶりを考えると、彼が第一候補になることはないだろう」
また同メディアは「グラッドバッハでの最初のシーズンの失望とワールドカップ出場を逃したことについて気持ちを整理するには時間がかかるだろう」と26歳ストライカーの胸中を察している。
W杯に臨む日本代表26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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