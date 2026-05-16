歌舞伎俳優市川團十郎（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。リフレッシュ方法を明かした。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）から「（長男）新之助くんが『パパは1人でディズニーに行ってるときもあるんじゃないか』って」と取材に回答したことを明かされると、團十郎は「あ、そうです。シーに1人で散歩」と明かした。

笑福亭鶴瓶（74）は「どういうこと？」と聞くと、團十郎は「（ディズニー）シーに散歩行ったことあります？あの（夕方）6時以降だとちょっと安いんですよ。5時かな。仕事とか終わるの7時ぐらいだとチケット取って、ガーっと歩いて帰る」とディズニー散歩を紹介した。

團十郎は「バレないんですよ。道歩いてたら『あ！』とか言われるじゃないですか。ディズニーシーとか暗いし、みんな乗り物を乗ろうとしてるから。人と行くと、人に合わせなきゃいけなくないですか？『あれに乗りたいよ』、『ポップコーン買いたいよ』っていう、並ぶじゃないですか。それが苦手で。人に合わせたくない。だから“夢の世界”だから…」と主張し、スタジオを笑わせた。

團十郎はさらに「何も考えず“きれいだな”って。イベントやってるじゃないですか。真ん中の海で。あれなんか見ながら」と独自のリフレッシュ方法を語った。