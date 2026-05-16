◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―１広島（１６日・甲子園）

阪神・藤川球児監督が、４試合ぶりに“ドラ１クリーンアップ”に戻した。２番・中野から森下、佐藤、大山と続く自慢の猛虎打線。初回に２点を先制して主導権を握った。「寝ながら思いついたり（笑）。基本的にいつもそうですけどね、何も考えずにということはなかなかないですけど。どこかうまくいけばね、また起承転結があるのが野球ですから。無事ゲームが終わってくれたことがなによりですね」と振り返った。

１か月以上も白星から遠ざかっていた村上は、４回まで一人の走者も出さないパーフェクト投球。３点リードの９回２死一、二塁から坂倉に左前適時打を浴びて無念の降板となったが、無四球、９奪三振の快投で４月３日・広島戦（マツダ）以来の２勝目をつかんだ。

指揮官は「内容はもう十分ですね。なかなかゲームが難しくなってきているこの頃ですからね。いいピッチングをしてくれました」と絶賛。「いい土曜にしましょう。今日はね。ゆっくりして、また日曜日に皆さんに楽しんでもらえるような才木のピッチングと、タイガースのゲームにしたいと思います」と誓った。