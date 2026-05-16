ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子混合団体銅メダルの小林陵侑が１６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。２年前に特設ジャンプ台で特大ジャンプを成功させた思い出を振り返る一幕があった。

今回は「ウィンターアスリートＳＰ」。「最近は山を見ると、あそこにジャンプ台が作れるんじゃないかなって。あの山なら２００メートル飛べるんじゃないかなと思っちゃう」と話し出した小林。「僕、アイスランドの山にジャンプ台を作って飛んだことがあって」と続けると「当時、２５３メートルが（世界）最長（記録）だったんですけど、３００メートルくらいを目指そうって企画で２９１メートル（の飛躍）でした」と、２０２４年４月にアイスランドの山を利用した特設ジャンプ台で２９１メートルの特大ジャンプに成功した瞬間を映像とともに振り返った。

ＭＣの浜田雅功に「あれ、秒数でどのくらい飛んでるの？」と聞かれると「８秒くらいですね。怖かったですよ」とポツリ。浜田に「突風とか吹いたら終わりちゃうの？」と聞かれると「２日間の数時間だけしかできなくて」と話していた。