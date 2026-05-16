【漢字クイズ】「西土佐半家」はなんて読む？“半家”の読み方が意外！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「西土佐半家」はなんて読む？
「西土佐半家」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、高知県の地名です。
いったい、「西土佐半家」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「にしとさはげ」でした！
西土佐半家は、高知県四万十市に位置しています。
そんな西土佐半家のある四万十市は、西日本最長の四万十川をはじめとした豊かな自然に恵まれた地域。
四万十市は川を中心とした歴史があり、「川とともに生きるまち」というキャッチコピーが掲げられているそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『四万十市公式サイト』
ライター Ray WEB編集部