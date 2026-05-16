【漢字クイズ】「西土佐半家」はなんて読む？“半家”の読み方が意外！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「西土佐半家」はなんて読む？

「西土佐半家」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、高知県の地名です。 いったい、「西土佐半家」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「にしとさはげ」でした！ 西土佐半家は、高知県四万十市に位置しています。 そんな西土佐半家のある四万十市は、西日本最長の四万十川をはじめとした豊かな自然に恵まれた地域。 四万十市は川を中心とした歴史があり、「川とともに生きるまち」というキャッチコピーが掲げられているそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『四万十市公式サイト』

ライター Ray WEB編集部