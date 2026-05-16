『廃用身』が問う高齢者介護の無間地獄よりも辛い介護される側。望まない四肢切断を自ら望む理由

「廃用身」は「廃用肢」から生まれた造語

脳梗塞などで麻痺し、リハビリをしても回復が見込めない、動かない手足のことを「廃用身」という。

これは、現役医師・久坂部羊氏が2003年に発表した処女作『廃用身』（幻冬舎文庫）の題名であり、今月15日より公開された映画のタイトルでもあるのだが、実は久坂部氏の造語だ。

23年前に本書を執筆する際に、「廃用肢」という医学用語を「はいようしん」と聞き違えたことをきっかけに、生まれたのだという。

介護と尊厳、そして人間の身体をめぐる禁忌に切り込んだ本作の主人公は、漆原糾（うるしばらただす）。麻痺のある人や痴呆のお年寄りを日中預かり、理学療法や作業療法をする「異人坂クリニック」の院長で、老人医療と介護の現場から、お年寄りの幸せを考えるうちに、驚愕の療法を思いつく。

それは、二度と動かない麻痺した四肢を切断することで、患者の体重を軽くし、患者自身と介護者双方をラクにするというもの。

四肢の切断などと聞けば、残酷、非道に思え、倫理的、感情的に受け入れがたく、生理的な反発もあるだろう。だが、漆原や医療関係者、介護従事者たちが日々、直面する老人虐待の現場を知っても、二度と動かない手足を重しのようにつけたままでいることが、正しいと思えるだろうか。

方法だけ聞けば”あり得ない“ことが、過酷な介護現場を知るほどに“あり得ない”ではなくなっていく。

「要介護者を抱える家族」の憎しみ

本書には、「日本在宅介護総連合会調べ・2001年」のデータとともに、「要介護者を抱える家族」の3分の1が、お年寄りに憎しみを抱いているとある。

老人虐待の形態には、殴る、蹴る、熱湯をかける、キリで刺す、たばこを押し付ける、閉じ込めるなどの「身体的虐待」、「死ね」「臭い」「役立たず」「死に損ない」などの言葉を投げつけたり、精神的に苦痛を与えるために思い出の品を壊したり、入れ歯を捨てたりなどする「情緒的・心理的虐待」、さらには「性的虐待」「経済的虐待」「放任による虐待」などがあり、作中でも目を覆いたくなるような惨状が描かれる。

「人に迷惑をかけたくない」

けれども、それ以上に私たちを当惑させるのは、介護されるお年寄りが「家族に迷惑をかけたくない」という思いを持っていることだ。

本書の終盤に、こんな漆原の言葉がある。

「年寄りは、人に迷惑をかけるのをすごくいやがるんです。そのいやがる気持ちは、信じられないほどです。人に迷惑をかけたくない。人の世話になるのは恥ずかしいと、そればかり念じてきた人間が、迷惑だけの存在になってしまう。それでも死ねないつらさ……。

介護するほうは、気にしないでいいとか、だれでも順番よなんて言いますが、年寄りは決して簡単に割り切れない。だから少しでも迷惑をかけないですむなら、麻痺した手足を切断するくらい、なんでもないんです。むしろ喜んで切りますよ。」

介護される側は、「こんな身体で生きていて申し訳ない」と思う。介護する側も、「面倒を見なければ」という責任感に追い詰められる。

その結果、誰が幸せを得られるのか。

四肢切断という奇策を題材にした本作品は、「人に迷惑をかける」ことへの恐怖が極端に強い日本において、あなたならどうするのかを問うているのかもしれない。

久坂部羊氏の処女作として『廃用身』が出版された当時は、「映像化、絶対不可能!!」と言われたが、23年が経ち、𠮷田光希監督・脚本によって映画化が実現した。

半歩先を描いたという『廃用身』のあり得ない四肢切断という奇策は、超高齢社会となった現在、本当にあり得ないのだろうか。

尊厳死も安楽死も法的に認められず、医療と介護の現場が崩壊寸前と言われる超高齢社会の日本で、ならばどうしたらいいのかが問われている。

【前編】『廃用身』が23年前に予見した近未来の日本。介護老人の「不要な手足」の切断は残酷非道な仕打ちか