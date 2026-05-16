高校生の子が「もう死んでやる」警察が家に…50万円超 の「不登校ビジネス」を経て、家族がたどり着いた答え

FRaUwebでは、40年にわたって4000組以上の不登校の親子と向き合ってきた相談員・池添素さんの言葉と実践を、ジャーナリストの島沢優子さんが取材し、連載「子どもの不登校と向き合うあなたへ〜待つ時間は親子がわかり合う刻」として届けてきた。連載は大きな反響があり、池添さんのもとには全国、そして海外からも相談が舞い込んでいる。この連載に大幅な加筆・修正を加えた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が、2025年9月に発売。発売から8カ月経った今もAmazonでベストセラー1位をキープしている。

この記事では、島沢さんが、不登校の子どもに悩み、「〇日で再登校できます」と謳うサポートサービスに入った父・ハジメさん（仮名）を取材している。前編【高校生の子に「罰としてスマホやゲームを取り上げて」…「不登校ビジネス」に救いを求めた親が見たもの】では、デジタル機器の使用を厳しく制限するなど、悩みながらも決められたルールを子どもに課していく様子を伝えた。後編では、その結果、娘さんにどのような変化が起きたのか、そしてハジメさんが池添さんと出会ったことで起きた変化を追う。

【注】本記事は、取材協力者のプライバシーに配慮し当事者の了解を得たうえで部分的な脚色を施しています。

「もう死んでやる」警察が来た夜

約50万円も費やしたのに、何もかもが逆効果だった。ようやく部屋から出てきた娘が「自分の貯金でアニメのグッズを買いたい」と言ってきたが、妻は「そんなのはダメ。ルール守ってないんだから」と毅然とした態度で断った。業者からのメールに書かれている通りの行動をとった。

すると、娘は「もう死んでやる」と暴れ出し、家から出て行こうとした。午前1時をまわっていたが「暴れたときは躊躇せずに警察を呼んでください」がルールなので、妻は110番し「少人数で来てください」と頼んだ。

だが、やって来た警察官は想定よりも多い人数だった。ハジメさん夫婦と娘に事情聴取する途中で青少年課の職員も来て「場合によっては児童相談所に連れて行くことになります」と言われた。最終的に「ただグッズが欲しかっただけみたいですね」と全員帰って行った。

16歳にとってショッキングな出来事だったに違いない。再び部屋にこもるようになった。ハジメさんによると「そもそも会話があまりないので、褒めるにも褒めようがない。ちょっと褒めたら、そんなわざとらしい褒め言葉は気持ち悪いと言われて。逆に態度を硬化させてしまった」という。その後アルバイトを自分で見つけて始めたが長続きせず、秋から通信制の高校に転学した。

そのタイミングで、継続する場合はさらに数十万円支払う必要が出てきた。その頃のハジメさんはもうメールの指示通りには動かず、ルールを無視するようになった。そんな夫の態度に、妻も諦めたようで支援業者との契約を打ち切った。

「夜12時に寝てないと翌日はデジタル機器全部撤去がルールなので、妻が取り上げようとする。でも、もうそこまでやる必要ないよねと言いました。それ逆にやられたらどんな気持ちになる？ と妻に言って。妻はなんで協力してくれないの？ みたいな話になって、じゃあ私が出て行くみたいな話になったりして……」

振り回された家庭は大きく傾きかけた。

「完全に子どもとの関係も冷え切ってしまって。なんかおかしい、不登校の対応はこれじゃないだろうなと思った」ハジメさんは「ネットじゃダメだ。本を読もう」と書店に飛び込んだ。そこで見つけたのが拙書『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』だった。

対応の仕方は子どもによって違う

目次に『これをやれば学校に行ける！？』の見出しで、不登校ビジネスに葛藤する親の事例が紹介されていた。本に書かれていることはすべて、業者とは真逆のことだった。池添さんに思い切って電話をし、遠路かけつけた。

「（子どもには）何でも、いいよ、やっていいよで応じてあげてっていう話があって、完全に僕らがやっていたこととは真逆でした。自分に置き換えてみれば、こうしたいんだ、こうやってほしいみたいなことを思い切って言ったときにダメだって言われるのと、いいよって言われるのと、どっちが気分が楽になるかっていうと、絶対いいよって言われたほうが楽になると思いました」

そんなことを頭では理解していたが、子どもが「図に乗らないようにとか、わがままになりすぎないようにと、ここまではいいけど、ここからはダメみたいな線引きを今までしてきた」と言う。線引きせずに「とりあえず全部受け入れることが大事なんだなと初めて知った。認識の大きな転換でした」。

「不登校を解決する」を謳った民間ビジネスは数多くある。ハジメさんはそれらのすべてを否定はしない。自分たちは合わなかったが「ああいうのが合う家庭というか、合う子どももいるのかもしれません。ただ、一時的な解決かもしれないなとは思います。結局子どもが自分で自分の今とか将来を考えられるようにならないと、根本的な解決にならない」と話す。

池添さんは子どもに合わせた個別対応の重要性を強調し、画一的なプログラムの問題点を指摘した。まずはハジメさん親子について「お父さんもお母さんも一生懸命、子どもの気持ちになって何とかしようと頑張ってこられた。迷われることが多いなか、出会ったもの（業者）が大変わかりやすいツールではあったと思う」と言う。しかし、メールでこうやってくださいと指示しても、正解は子どもによって異なる。

「不登校の対応は一個ではないんです。その子に合わせなくてはいけないので、決まったプログラムはそもそもあり得ない。それが一番気になったところです。子どもに合うか、合わないか、面談するか、しないかとかではなく、あのようなルールは子どもにとってストレス以外の何物でもありません。大人の親へのアプローチは、絶対にプログラミング化はできない。“機微”のほうが大事なんです。そのときにどれだけ適切に親が子どもに声掛けができたり、まったりさせられるか。すぐにはできなくても、機微を感じ取ろうとしてほしい。そのことは子どもにいつか必ず伝わります」

子どものサインを見逃さないでほしい

躊躇せずに警察を呼べ。これは最悪だと言う。池添さんも虐待しかけた親や本当に危険なときに「警察呼んで」と言ったことがある。だが、それは状況をよく見て、機微を感じ取ったうえでの判断である。

子どももひとりの人間として自我がある。こうなりたい。でも、どうしたらいいのかわからない。今は立ち止まってとにかく考えたいと思っているかもしれない。それを自分で認識して言葉にするのは容易くない。他の人たちは皆学校に通っているのだから。

「そういうことを感じられる親になってもらいたい。子どものサインをちゃんとキャッチできる親になってもらうために、親御さんへの支援が大事です。子どもからの矢印をどうキャッチするか。そこを大事に扱う。それが親支援だろうと思います」

保護者を助けるという名目で「子どもがこうやったらこうしましょう」と決めるのは筋違いだと考える。例えば早寝早起きさせられなくて悩んでいるのに、それができない子どもに罰を与えましょうと伝えるのは、親を追い詰めていないだろうか。子どもは絶対にそこに抵抗するのは目に見えている。それなのに、「言う通りにすれば学校に行きます」と言われれば、頑張ってしまう保護者はいるに違いない。

ハジメさんが頼った支援業者のサイトを閲覧し、そこに名前が記されている子ども心理の専門家などすべての人たちを検索したが、そのほとんどが情報がなく実在するとは思えなかった。どんな専門家なのか、バックグラウンドも出身大学や大学院も出てこなかった。動画も観たが、その真偽は不明だ。

あらためてハジメさんに、（動画や手紙が）フェイクではないかと疑わなかったかと問いかけると、「そのときはそうなればいいな、こうなってほしいなという気持ちでいっぱいだった」と答えた。子どもも追い詰められていたが、ハジメさんも同じだったのだろう。あのプログラムをやっていける人は「本当に真剣に取り組んでいるからこそで、僕はまだまだ子どものことを考えられていないのかなとか思ったりしました」と述懐する。

現在、まだ波はあるものの、ハジメさんの娘は以前と比べると落ち着いてきたそうだ。「子どものほうが母親に近寄るようになってきた。母親に対する安心感を娘のほうも持ち始めたようです」と語る。

ハジメさん夫妻に、池添さんは今も変わらず寄り添っている。

【前編】高校生の子に「罰としてスマホやゲームを取り上げて」…「不登校ビジネス」に救いを求めた親が見たもの