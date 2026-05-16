◇プロ野球パ・リーグ ロッテ2-0オリックス(16日、ZOZOマリン)

オリックスは序盤からランナーを得点圏に進めるものの、相手先発・田中晴也投手の前に苦戦。6回に先発の田嶋大樹投手が2点の先制を許すと、その後も打線は相手投手陣を打ち崩せず、接戦を落としました。

打線は初回から相手先発・田中投手を攻め立てます。2本のヒットと四球で2死満塁のチャンスをつくるものの、あと一本が出ず無得点におわります。その後も2回から4回までヒットや長打で得点圏にランナーを進めますが、ここも後続が打ち取られなかなか得点ができません。

すると相手先発に負けじと無失点投球を続けていた先発・田嶋大樹投手が、6回にロッテ打線に捕まります。2本のヒットと盗塁で1死2、3塁のピンチを背負うと、このピンチでむかえた佐藤都志也選手に先制の２点タイムリーを浴び、ここで田嶋投手は降板となります。

反撃したい打線はその後も、ロッテ投手陣の細かい継投に翻弄されます。ヒットは出るもののいずれも単発に終わり、チャンスすら作れず。最後までホームが遠く接戦を落としました。