ルイ·ヴィトン新作ウォレット♡LVリゾート彩る華やかレザーグッズ登場

ルイ·ヴィトンから、「LV リゾート」コレクションの新作ウィメンズウォレット＆レザーグッズが登場♡メゾンのアーカイヴに残るトランクやバッグへのオマージュを込めたLVスタンプをあしらい、今シーズンらしい鮮やかなカラーリングで展開されています。旅のエッセンスとクラフツマンシップが融合した、洗練されたレザーアイテムに注目です♪

鮮やかカラーの新作ウォレット♡

ポケットウォレット·LV チャーム

価格：108,900円(税込)

素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W9×H10×D2.5cm

今季の「LV リゾート」コレクションでは、遊び心溢れるカラーと機能性を兼ね備えたウォレットがラインナップ。

「ポケットウォレット·LV チャーム」は、アーカイヴトランクをイメージしたコンパクトウォレット。

コントラストカラーのレザーライニングとLVサークルチャームが上品なアクセントになっています。

ポルトフォイユ·リサ

価格：102,300円(税込)

素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W11.5×H9×D1.5cm

「ポルトフォイユ·リサ」は、ゴールドカラーのスナップボタンとLVサークルの引き手が華やかな印象。コンパクトながら収納力も魅力です。

ポルトフォイユ·ヴィクトリーヌ

価格：115,500円(税込)

素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W12×H9.5×D2.5cm

「ポルトフォイユ·ヴィクトリーヌ」は、フラップデザインとゴールドボタンが洗練された雰囲気を演出。カードスロットも充実しています♡

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旅気分高まるレザーグッズも登場

ジッピー·ウォレット

価格：150,700円(税込)

素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W19.5×H10.5×D2.5cm

旅の伝統を感じさせるレザーグッズも充実。

「ジッピー·ウォレット」は、バナナカラーのキャンバスが印象的なロングウォレット。豊富なポケットとカードスロットで機能性も抜群です。

カード＆キーケース ポシェット·クレ

価格：67,100円(税込)

素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W12×H7×D1.5cm

「カード＆キーケース ポシェット·クレ」は、ヌードピンクカラーが女性らしいアイテム。キーケースとしてはもちろん、小物入れとしても活躍します。

パスポートカバー クーヴェルテュール·パスポール

価格：74,800円(税込)

素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W10×H14×D2.5cm

さらに、旅好きにぴったりな「クーヴェルテュール·パスポール」もラインナップ。

複数のポケットや4つのカードスロットを備えた、実用性の高いパスポートカバーです♪

アーカイヴを感じる特別なデザイン

今回のコレクションは、ルイ·ヴィトンのトランク製造の歴史や旅の文化を感じさせるディテールが魅力。

LVスタンプやゴールドカラーの金具、鮮やかな配色が、クラシカルなデザインにモダンなエッセンスを添えています。

デイリー使いはもちろん、旅先でも気分を高めてくれる特別感たっぷりのアイテムは、自分へのご褒美やギフトにもおすすめです♡

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

夏気分を彩るルイ·ヴィトンの新作♡

ルイ·ヴィトンの「LV リゾート」コレクションは、旅の伝統と今季らしい遊び心を感じられる魅力的なラインナップ♡鮮やかなカラーや洗練されたディテールが、毎日の気分をぐっと華やかにしてくれます。機能性も兼ね備えた新作ウォレット＆レザーグッズで、夏のおしゃれをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪