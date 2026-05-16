ルイ·ヴィトン新作ウォレット♡LVリゾート彩る華やかレザーグッズ登場
ルイ·ヴィトンから、「LV リゾート」コレクションの新作ウィメンズウォレット＆レザーグッズが登場♡メゾンのアーカイヴに残るトランクやバッグへのオマージュを込めたLVスタンプをあしらい、今シーズンらしい鮮やかなカラーリングで展開されています。旅のエッセンスとクラフツマンシップが融合した、洗練されたレザーアイテムに注目です♪
鮮やかカラーの新作ウォレット♡
ポケットウォレット·LV チャーム
価格：108,900円(税込)
素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W9×H10×D2.5cm
今季の「LV リゾート」コレクションでは、遊び心溢れるカラーと機能性を兼ね備えたウォレットがラインナップ。
「ポケットウォレット·LV チャーム」は、アーカイヴトランクをイメージしたコンパクトウォレット。
コントラストカラーのレザーライニングとLVサークルチャームが上品なアクセントになっています。
ポルトフォイユ·リサ
価格：102,300円(税込)
素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W11.5×H9×D1.5cm
「ポルトフォイユ·リサ」は、ゴールドカラーのスナップボタンとLVサークルの引き手が華やかな印象。コンパクトながら収納力も魅力です。
ポルトフォイユ·ヴィクトリーヌ
価格：115,500円(税込)
素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W12×H9.5×D2.5cm
「ポルトフォイユ·ヴィクトリーヌ」は、フラップデザインとゴールドボタンが洗練された雰囲気を演出。カードスロットも充実しています♡
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旅気分高まるレザーグッズも登場
ジッピー·ウォレット
価格：150,700円(税込)
素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W19.5×H10.5×D2.5cm
旅の伝統を感じさせるレザーグッズも充実。
「ジッピー·ウォレット」は、バナナカラーのキャンバスが印象的なロングウォレット。豊富なポケットとカードスロットで機能性も抜群です。
カード＆キーケース ポシェット·クレ
価格：67,100円(税込)
素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W12×H7×D1.5cm
「カード＆キーケース ポシェット·クレ」は、ヌードピンクカラーが女性らしいアイテム。キーケースとしてはもちろん、小物入れとしても活躍します。
パスポートカバー クーヴェルテュール·パスポール
価格：74,800円(税込)
素材：コーティッド·キャンバス/サイズ：W10×H14×D2.5cm
さらに、旅好きにぴったりな「クーヴェルテュール·パスポール」もラインナップ。
複数のポケットや4つのカードスロットを備えた、実用性の高いパスポートカバーです♪
アーカイヴを感じる特別なデザイン
今回のコレクションは、ルイ·ヴィトンのトランク製造の歴史や旅の文化を感じさせるディテールが魅力。
LVスタンプやゴールドカラーの金具、鮮やかな配色が、クラシカルなデザインにモダンなエッセンスを添えています。
デイリー使いはもちろん、旅先でも気分を高めてくれる特別感たっぷりのアイテムは、自分へのご褒美やギフトにもおすすめです♡
PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON
夏気分を彩るルイ·ヴィトンの新作♡
ルイ·ヴィトンの「LV リゾート」コレクションは、旅の伝統と今季らしい遊び心を感じられる魅力的なラインナップ♡鮮やかなカラーや洗練されたディテールが、毎日の気分をぐっと華やかにしてくれます。機能性も兼ね備えた新作ウォレット＆レザーグッズで、夏のおしゃれをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪