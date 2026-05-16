青森県西目屋村の人たちが、クマ肉を使ったジビエ料理を新たな特産品として売り出している。

使うのは農作物を荒らす有害鳥獣として捕獲したツキノワグマで、村の厄介者を観光資源に変えようとしている。（家高ひかり）

新しい観光材料

昨年１０月、クマ肉の串焼きの写真とともに「ツキノワグマを食べた！！」と書き込んだＸ（旧ツイッター）の投稿が話題になり、「いいね」が８万件を超えた。

甘辛いタレをかけられた串焼きの肉は軟らかく、口に入れるとすぐにほぐれる。村の第３セクター「ブナの里白神公社」が販売しており、同公社によるとＸの投稿が広がって以降、同村のイベントで飛ぶように売れたという。

同村ではクマなどを狩る「マタギ」が暮らしてきた伝統がある。同公社はクマ肉をジビエ料理に加工し、道の駅や宿泊施設で提供している。角田克彦事務局長（５０）は「全国で人身被害があり心苦しい面もあるが、村に新しい観光の材料ができたのはうれしい」と話す。

命が無駄にならない

村は昨年度、村営の食肉加工施設で、箱わなで捕獲したクマを４４頭解体した。以前は捕獲した個体を埋め立て処分していたが、２０２０年に同施設ができたことで、捕獲後にすぐ解体して冷凍保存できるようになり、肉をレトルトカレーやソーセージに加工している。

農地巡視員の男性（７０）は「命が無駄にならなくていい。狩猟免許を持つ人はみんな同じ思いだ」とこの取り組みを歓迎する。

一方、在庫の確保には苦労もある。クマの捕獲は出没が少なかった２２年度は７頭、２４年度は１０頭にとどまった。昨年度は串焼きが好評で、肉の在庫はほとんどないという。

販売拡大は無理に目指さない方針で、角田事務局長は「乱獲すればマタギの精神に反する。あるもので商売することは今後も変わらない」と話している。

２５年度の捕獲数が最多に

県によると、２０２５年度に県内で捕獲されたクマの頭数は１２４８頭で、記録が残る１９９２年度以降で最多だった。それまでの最多だった２０２３年度の６２６頭の約２倍で、エサ不足で人の生活圏内への出没が増えたことが原因とみられる。目撃件数も３３３４件と過去最多だった。

クマ捕獲は２種類の目的がある。狩猟目的で捕獲されたクマは自家消費されることが多い一方、生活や農作物に被害を及ぼす有害鳥獣対策としての捕獲では、クマの多くを焼却処分するという。

今年４月、クマの目撃は１１０件で、昨年の４６件を大きく上回った。県はクマの目撃や人身被害の情報をインターネット上でまとめるシステム「くまログあおもり」の活用を呼びかけており、エサとなる生ゴミなどを屋外に放置しないよう求めている。