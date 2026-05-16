元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスターの栗原恵さん（41）が、5月16日までにインスタグラムを更新。初夏らしく白を基調としたコーディネートを披露し、「カッコいい！」「モデルさんよりモデル」など大きな反響を呼んでいます。



【写真】モデル顔負けのスタイルで白コーデを披露した栗原恵さん

栗原さんは「日差しも強くなってきて、白がより映える季節になりましたね」とつづり、ワンショルダーのロングTシャツに、オフホワイトのパンツルックで、斜め後方、正面、後ろ姿の写真3枚を投稿。ダークブラウンのサングラスとのコントラストが、より一層映えています。



SNSユーザーからは



「綺麗すぎます」

「カッコいい！」

「美しすぎて、カッコよすぎて、眩しいです」

「モデルさんより、モデル。美の極み」



など、称賛の声が多数寄せられました。



栗原さんは1984年、広島県出身。2001年、全日本女子に初選出され、翌年の日米対抗で代表デビューしました。その後、全日本のヤングエースとして「プリンセス・メグ」の愛称で親しまれ、バレーボール人気の火付け役に。2004年アテネ、2008年北京と2度、オリンピックに出場したほか、2010年の世界選手権では銅メダル獲得に貢献しました。2019年に現役を引退し、2024年9月にモデル兼フォトグラファーのKoukiさんと結婚。同年12月に第1子となる男児を出産しています。