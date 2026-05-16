藤本佳則は“12年216日ぶりV”へ1打差4位 フェーダーのお願い「右4にしてください」
＜関西オープン 3日日◇16日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞先月の「前澤杯」3位タイで、7年ぶりのトップ10入りを果たしたツアー通算2勝の藤本佳則に、2013年以来の優勝のチャンスが訪れた。首位と4打差の9位から出たこの日は、3バーディ・2ボギーの「69」。首位と1打差のトータル4アンダー・4位タイに順位を上げた。
【写真】こちらもひさびさVを狙う男のガッツポーズ
「難しかったですよ。耐えるだけですからね。そんな伸びてもないですし」。狭いフェアウェイ、深いラフ、硬いグリーン…の難セッティング。耐えながらのスコアメイクだったと振り返る。さぞフェアウェイを外したのかと思いきや、「まあまあ（フェアウェイに）行ってましたよ。まあまあ行ってこれやから大変」と笑う。フェードボールが持ち球の藤本にとって、左ドッグレッグホールの多いこのコースは、ティショットから気を使うが、この日のフェアウェイキープ率は全体4番目の64.286％と高水準をマークした。コース形状だけでなくピン位置も厳しかった。「左4とか左5とかが多くて。セーフティにいかざるを得ない。フェーダーにはちょっときついです、どうしても」。ピン位置を見るとグリーン左サイドから4ヤードが4ホール、同5ヤードが3ホールと極端に左端のピンが多かった。「左から攻めにくいですから。バーディパットも長くなりますよね」と苦笑い。ピン方向を狙っても右に曲がる持ち球ゆえに、遠ざかる。それでも1つ伸ばせたのは大きい。ルーキーイヤーの12年に「日本ゴルフツアー選手権」で初優勝を遂げるなど賞金ランキング5位に入った。翌年も1勝を挙げている。かつてはツアーの中心にいたが、20年の秋頃から左肩痛に悩まされ、20-21年シーズンは21試合に出場して予選通過なしの屈辱を味わった。シードを手放し、ケガの治療に時間をあて、阿河徹コーチと二人三脚で復活の道を歩んでいる。昨季は9試合で賞金ランキング70位とわずかにシードには届かなかったが、下部のACNポイントランキング18位の資格で今季前半戦の出場権を手にした。シーズン序盤から連戦するのは21年以来、5年ぶり。「ゴルフ疲れに慣れるために先週のACNツアーも出ましたよ」と、レギュラーツアーがオープンウィークでも試合に出て連戦をして“心地よい疲労”を感じている。今週も難しいセッティングに頭を悩ませているが、「ツアーじゃないとこういうセッティングはないですからね。頭を使わないといけないから、やっている方は面白いですよ、難しいけど」とプロゴルファーとしてやりがいを感じ、戦いの場に戻ってきたことを楽しんでいる。優勝となれば13年の「TOSHIN GOLF TOURNAMENT」以来、12年216日ぶりとなる。これは、長谷川勝治の13年82日、横田真一の13年19日に次ぐ3番目のブランク優勝となる。「きのう『61』とかポンって出る人もおれば、きょうみたいにずっと我慢比べみたいなこともある。いろんな人にチャンスがあると思います。見ている方は楽しいんじゃないですか。やっている方はしんどいけど」。その笑みに、虎視眈々と頂点を狙う気持ちもにじむ。「あしたは全部右4にしてほしい」。フェードヒッターが攻めやすい、グリーン右サイドのピン位置多めを切望した。（文・小高拓）【国内男子ツアーのブランク優勝記録】1位：長谷川勝治 13年82日（1980年「静岡オープン」〜1993年「よみうりサッポロ」）2位：横田真一 13年19日（1997年「全日空オープン」〜2010年「キヤノンオープン」）3位：湯原信光 10年51日（1992年「ヨネックスオープン広島」〜2002年「久光製薬KBCオーガスタ」）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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