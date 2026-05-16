南明奈、37歳の誕生日を報告 夫・濱口優と“サーティワンケーキ”前に夫婦ショット披露「素敵なご夫婦」「お似合い」
タレントの南明奈が16日、自身のインスタグラムを更新。前日15日に37歳の誕生日を迎えたことを報告し、お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）との仲むつまじい夫婦ショットを披露した。
【写真】「素敵なご夫婦」「お似合い」37歳の誕生日を報告した南明奈＆濱口優の夫婦ショット
南は「昨日5月15日で37歳になりました 毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいました プリンセスが可愛い #誕生日 #サーティワン」とのコメントとともに、ディズニープリンセスのデザインが施された“バースデーケーキ”を前に、夫婦並んで笑顔を見せる2ショットを投稿した。
コメント欄では「お誕生日おめでとうございます」「お似合いだわー」「素敵なご夫婦」「いくつになっても、素敵で頑張ってる姿を見られる事に感謝です」「これからも仲良し夫婦でいてください」などの声が寄せられている。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。
【写真】「素敵なご夫婦」「お似合い」37歳の誕生日を報告した南明奈＆濱口優の夫婦ショット
南は「昨日5月15日で37歳になりました 毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいました プリンセスが可愛い #誕生日 #サーティワン」とのコメントとともに、ディズニープリンセスのデザインが施された“バースデーケーキ”を前に、夫婦並んで笑顔を見せる2ショットを投稿した。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。