◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 広島（16日、甲子園）

先発・村上頌樹投手の好投もあり、広島に勝利した阪神。試合後のヒーローインタビューには村上投手と、この日ソロHRを含む2打点をあげた佐藤輝明選手が登場しました。

今季初の完封を目指し9回のマウンドにあがった村上投手。しかし連打や坂倉将吾選手のタイムリーを浴び、残り1アウトを残しての降板となりました。マウンドでも悔しそうな表情を浮かべていた村上投手。勝利後のハイタッチでも顔をこわばらせ、その様子をのぞかせたままお立ち台に登場しました。

4月3日以来となる2勝目をあげるも「まだ気持ちの整理がついていない」と吐露した村上投手。それでもチームの勝利に喜びの声をあげます。さらに9回に浴びたタイムリーの場面については「サードの後ろにポトリと落ちたんで、テルがもうちょい頑張ってくれればよかった」とコメント。笑みを浮かべながらうなずいた佐藤選手をチラリと見ると、村上投手にも初めてふわりと笑みが浮かびました。

続けてこの日は「TORACO DAY」ということで、小学生の女の子2人から質問が投げかけられる展開も。自身のご褒美や、得意な教科について聞かれると、村上投手らしい笑顔を見せ答えました。