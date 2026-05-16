磯村勇斗、2PMオク・テギョンは“代弁者” 互いに観察して知った一面とは「助けられた」【「ソウルメイト」インタビュー】

磯村勇斗、2PMオク・テギョンは“代弁者” 互いに観察して知った一面とは「助けられた」【「ソウルメイト」インタビュー】