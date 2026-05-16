「日プ新世界」練習生、餃子にまぜそば…ラーメンアレンジの手料理披露「発想力すごい」「お店レベル」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式YouTubeチャンネルが5月15日までに更新された。練習生たちが手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「日プ」練習生「お店レベル」餃子に薬膳スープ…アレンジ料理披露
同チャンネルでは「シェフド新世界 練習生たちの料理の腕前は…？」と題した企画を公開。コンセプト評価に向けて構成されたチームに分かれた練習生たちが、インスタントラーメンを使用したアレンジ料理に挑戦した。「Neko（ねこ）」チームは、エビの殻を風味付けに使用した原宿系ラーメンを調理。「KICK」チームは、ひき肉をたっぷり使った麻婆かた焼きそば、「BLACK ANGEL」チームは、イカスミを加えた「堕天使まぜそば」、「DREAMER」チームは餃子やハンバーグにラーメンを入れた定食を完成させ、薬膳スープも添えた。「Fuego」チームは、湯煎する前のラーメンに牛ステーキを添えた1品を作るなど、それぞれ個性あふれる料理を披露していた。
この投稿を受け、ファンからは「発想力すごい」「見た目も可愛い」「真似したい」「食欲そそる」「センス抜群」「お店レベル」などと反響が上がっている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ」練習生「お店レベル」餃子に薬膳スープ…アレンジ料理披露
◆「日プ新世界」練習生、手料理披露
同チャンネルでは「シェフド新世界 練習生たちの料理の腕前は…？」と題した企画を公開。コンセプト評価に向けて構成されたチームに分かれた練習生たちが、インスタントラーメンを使用したアレンジ料理に挑戦した。「Neko（ねこ）」チームは、エビの殻を風味付けに使用した原宿系ラーメンを調理。「KICK」チームは、ひき肉をたっぷり使った麻婆かた焼きそば、「BLACK ANGEL」チームは、イカスミを加えた「堕天使まぜそば」、「DREAMER」チームは餃子やハンバーグにラーメンを入れた定食を完成させ、薬膳スープも添えた。「Fuego」チームは、湯煎する前のラーメンに牛ステーキを添えた1品を作るなど、それぞれ個性あふれる料理を披露していた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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