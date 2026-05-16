電車や新幹線では、座席の使い方をめぐるトラブルがたびたび起きている。とくに長距離移動では、隣席との距離が近いぶん、小さな行動でも大きなストレスにつながることがある。

都内在住の中村彩名さん（仮名・30代）は、関西方面から東京に向かう新幹線で、思わぬ出来事に直面した。

不自然な姿勢で移動する羽目に

仕事が多忙のため寝不足が続く中、中村さんは、少しでも休もうと指定席を予約して乗車した。車内で仮眠を取るつもりだった。

「移動中くらいは、ゆっくりできると思っていました」

しかし、座席に着いた直後、その期待は崩れたそうだ。隣に座っていた中年男性が、足を大きく広げていたのだ。

三列シートの中央席に座る男性の足は、通路側にある中村さんのスペースにまで入り込んでいたという。

「普通に座ることができなくて、体を斜めにするしかありませんでした」

片足を通路側に出すような不自然な姿勢が続き、次第に疲労感も増していったようだ。

「指定席の料金を払っているのに、どうしてこんな状態で我慢しないといけないのかと思いました」

その後も状況は改善されず...

中村さんは通りかかった車掌に、席の移動ができないかを小声で相談した。すると......。

「席を移動することはできません」と言われたそうだ。

その後も状況は改善されないまま、男性はさらに足を広げ、前の座席に足を乗せるような姿勢を取ることもあったという。

「このまま東京まで続くのかと思うと、つらかったです」

中村さんは再び車掌に声をかけた。

「お願いですから、席を変えてください！」

すると車掌は、一度その場を離れた後、別の座席に案内したという。しかし、「本当は、交換できないんですけどね」と言われ、そのやり取りの印象も残ることとなった。いずれにしても、新幹線のように限られた空間では、乗客同士の配慮が快適さを左右する。マナーには注意が必要だ。