19日頃をピークに列島各地で30℃超続出に 暑さのあとは西から梅雨入りラッシュへ
19日(火)にかけて、晴れて気温が上がる所が多く、最高気温30℃以上の真夏日が続出するでしょう。20日(水)以降は全国的に天気がぐずつき、九州南部や四国などで梅雨入りする可能性があります。梅雨入り前の晴れ間を利用して、大雨への備えを済ませておきましょう。
明日17日〜23日 暑さのあとは曇りや雨の日続く
明日17日から19日(火)にかけて、北海道は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいですが、東北から九州は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。最高気温30℃以上の真夏日になる所が続出する見込みで、明日17日の最高気温は、東京、大阪で31℃、名古屋で33℃の予想です。熱中症に警戒してください。
来週は梅雨入りラッシュか
日本気象協会では、九州南部と四国は5月下旬に梅雨入りすると予想しています。来週中頃から全国的に天気がぐずつくため、九州南部と四国で梅雨入りの可能性があり、そのほかの地域も「梅雨のはしり※」となるでしょう。場合によっては、来週は梅雨入りラッシュになるかもしれません。梅雨入り前の晴れ間を利用して、雨どいや側溝の掃除など、大雨シーズンを迎える準備をしておきましょう。
一方、奄美・沖縄は、梅雨前線がいったん不明瞭になったり、離れたりすることから、来週は梅雨の中休みとなりそうです。
※「梅雨のはしり」とは、梅雨に先立って現れるぐずついた天気のこと
24日〜29日 前線や湿った空気の影響を受けやすい
24日(日)から29日(金)、東北から九州は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多い見込みです。北海道は雲が広がりやすく、雨が降る日もあるでしょう。沖縄は雲の多い天気で、一時、雨が降る見込みです。
関東から西の地域では、最高気温が30℃、もしくはそれに近い暑さの日が多く、蒸し暑さを感じる季節に突入するでしょう。本格的な熱中症対策を心がけてください。