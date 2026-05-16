19日(火)にかけて、晴れて気温が上がる所が多く、最高気温30℃以上の真夏日が続出するでしょう。20日(水)以降は全国的に天気がぐずつき、九州南部や四国などで梅雨入りする可能性があります。梅雨入り前の晴れ間を利用して、大雨への備えを済ませておきましょう。

明日17日〜23日 暑さのあとは曇りや雨の日続く

明日17日から19日(火)にかけて、北海道は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいですが、東北から九州は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。最高気温30℃以上の真夏日になる所が続出する見込みで、明日17日の最高気温は、東京、大阪で31℃、名古屋で33℃の予想です。熱中症に警戒してください。





20日(水)は、低気圧が西日本の南岸まで北上してきて、前線ものびる見込みです。全国的に雲が広がりやすく、東海から西の太平洋側を中心に雨が降るでしょう。21日(木)は雨の範囲が拡大し、東日本から西日本で広く降る見込みです。その後も日本付近に前線がのびる日が多く、全国的に曇りや雨の天気が続くでしょう。気温は、雨の影響で、関東ではいったん平年並みに抑えられますが、東海から九州は雨でも平年より高い日が多く、ムシムシしそうです。

来週は梅雨入りラッシュか

日本気象協会では、九州南部と四国は5月下旬に梅雨入りすると予想しています。来週中頃から全国的に天気がぐずつくため、九州南部と四国で梅雨入りの可能性があり、そのほかの地域も「梅雨のはしり※」となるでしょう。場合によっては、来週は梅雨入りラッシュになるかもしれません。梅雨入り前の晴れ間を利用して、雨どいや側溝の掃除など、大雨シーズンを迎える準備をしておきましょう。



一方、奄美・沖縄は、梅雨前線がいったん不明瞭になったり、離れたりすることから、来週は梅雨の中休みとなりそうです。



※「梅雨のはしり」とは、梅雨に先立って現れるぐずついた天気のこと

24日〜29日 前線や湿った空気の影響を受けやすい

24日(日)から29日(金)、東北から九州は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多い見込みです。北海道は雲が広がりやすく、雨が降る日もあるでしょう。沖縄は雲の多い天気で、一時、雨が降る見込みです。



関東から西の地域では、最高気温が30℃、もしくはそれに近い暑さの日が多く、蒸し暑さを感じる季節に突入するでしょう。本格的な熱中症対策を心がけてください。