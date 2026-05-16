セイコーゴールデングランプリ陸上（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）の前日記者会見が１６日に同会場で行われた。

男子１００メートルで昨年の東京世界陸上代表の桐生祥秀（日本生命）は今シーズン、３月の世界室内（ポーランド）で６０メートルに出場し、今月２、３日は世界リレー（ボツワナ）に４００メートルリレーの代表として参戦。今大会が１００メートルの今季初戦となるが「良い感じで走りたい」と笑顔で意気込んだ。

同大会には１７歳から出場している桐生。この日の会見では東京世界陸上で２００メートルと４００メートルリレーを制し、１００メートルで銅メダルを獲得したノア・ライルズ（米国）とそろって登場。日本のアニメや漫画が大好きな“人類最速のオタク”としても知られるライルズのファンは日本にも多いが「日本では僕も人気がある方。楽しみながら走りたい」と笑い、会場を沸かせた。

今季は世界大会がないシーズンだからこそ「７、８月に自己ベストを出す。タイムを目標にしたシーズンです」と桐生のターゲットは明確だ。日本陸上界全体のレベルアップを願い、今季も力強く駆け抜ける。