「Snow Man」深澤辰哉（34）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。「とんでもなく、本当に好き」だという食べ物を明かす場面があった。

この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。パーソナリティーの「バナナマン」の設楽統とともに、完全貸し切りのラビューに乗って、設楽の地元・秩父まで旅した。

秩父の名物グルメについて話が及ぶ中、プライベートでも親交があるという設楽は「漬物好きだよね」と質問。すると、「めっちゃ…とんでもなく、本当に好きです」と深澤。

設楽が秩父名物の「しゃくしな漬」を紹介すると、深澤は「漬物マジ欲しいっすね」と前のめり。「買います。これちょっとうれしい。漬物は本当に、もう本当に大好物です」と声を弾ませた。

「『ノンストップ！』に出させてもらっていて、その前に必ず漬物を食べて、朝行くんです」と深澤。「コンビニとかで買ってですけど」とした。

「ぬか（漬け）が一番好きで、よく食べるのはきゅうりとか大根になりますけど、人参とかも好きですね。ぬか漬けが多いです。（他の漬物も）好きです。ちょっと塩味があるのが好きなんです。あと浅漬けも好きです」と熱弁。

「うちのおばあちゃんが、よくきゅうりとか漬けて置いてくれていて、それを食べるようになってからめちゃめちゃ好きで。おばあちゃんの漬けるのはきゅうりが緑じゃなくて、もう茶色ぐらいになってる。めちゃめちゃ美味しい。好きなんですよ」と話した。