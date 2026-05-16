ボクシングの英興行大手マッチルームが16日までに公式X（旧ツイッター）を更新。WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）が動画出演し、日本でデビューする可能性があったことを明かした。

マッチルーム公式Xは「バムは日本での井上との対決に全力」と記して動画を投稿した。

バムは動画内で「僕は日本が大好きです。実はプロデビュー戦は日本で行われる予定だったんですが、その後メキシコシティに変更になってしまった」と明かした。

「日本に行くたびにいつも本当に楽しんでいます。だから現地に行って日本史上最大のボクシングスターと彼の母国で戦うことは、僕にとって非常に大きな意味がありますし、ファンのみんなも絶対に喜んでくれるはずです」とファンを期待させた。

そして世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）の次戦として最有力でもあるバムは、6月13日（日本時間14日）に米アリゾナ州グレンデールでWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（29＝米国、19勝11KO1敗1分け）に挑戦。勝てば3階級制覇となる。