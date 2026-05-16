「新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）

７番人気のグランディアが中団から鮮やかに抜けだし、７歳にして重賞初制覇を飾った。２着は首差で１２番人気のバレエマスター、３着はさらにそこから首差で９番人気のフクノブルーレイクだった。１番人気のドゥラドーレスは３着から首差の４着。２番人気に支持されたキタサンブラックの半弟シュガークンは最下位の１５着に敗れた。勝ち時計は１分５８秒９（良）。

京都新聞杯のコンジェスタスに続いて２週連続重賞制覇となった西村淳は、観客の声援に応えてガッツポーズ。「グランディアと勝ててうれしいですし、牧場、厩舎関係者の皆さんが精いっぱい仕上げてくれて努力してくれた結果です」と関係者のサポートに感謝。「僕自身、初めて新潟で重賞を勝たせていただきましたし、久々にこうして新潟競馬場に来られて、温かいお客さんの温かい声に迎えられてうれしかったです」とファンにメッセージを届けた。

「本当に牧場と厩舎関係者が努力して精いっぱい仕上げてくれましたので、返し馬から素晴らしい状態でしたし、あとは運だけだと思っていました。いつも先頭に立ったらソラを使う馬なんですが、きょうは具合が良かったですから、ソラを使わず、“これなら勝てるな”と思いました。初めて乗った時から重賞を勝てるかなと感じた馬ですし、７歳ですけど、まだまだフレッシュですし、もう１つ、２つとタイトルを取ってほしいと思います」とベテランのさらなる活躍に期待。日曜のヴィクトリアＭは僚馬のクイーンズウォークで臨む。「僕自身、２週連続でいいリズムで勝たせていだきました、明日もまた同じ中内田厩舎の馬で、こうしてウイナーズサークルでしゃべれることを願っています」と、ビッグタイトル奪取を誓っていた。