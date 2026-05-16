タレント出川哲朗（62）が16日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻の料理について語った。

「奥さんの好きな料理とか何かあるんですか？」と聞かれた出川は「私が一番好きなのは奥さんのカレー。私がこの世で一番好きなのはカレーライスとハンバーグなの」と答えた。

そして「カレー好きだから、よく芸能人の人に『出川さん、カレー好きだったら○○のカレーおいしいですよ』とか言って、実際行くんだけど。だいたい具も何も入ってないルーだけで。俺が好きなのは家庭の母ちゃんのカレー。じゃがいもあって…」と説明した。

そして「だから奥さんは家庭のカレーを作ってくれて、それを食べるのが本当楽しみで。月に1回イッテQのロケで海外ロケがあるんだけど、帰ってきた日の夜にカレーを作ってくれる」と明かした。

続けて出川は「だからキツイ仕事の時も帰ったらそのカレーが食えると思って頑張れるから」と話すと、庄司が「いい話」と反応した。すると出川は「いい話って…。本当にいい話って、もうちょっとの頻度でカレー作ってよっていう話なの」と“プチ不満”も告白。しかし「『もうちょっと食べたいんだけど…』って言うと『部屋がカレー臭くなるからダメ』って。その月1回のカレーを超楽しみにしてる」と打ち明けた。