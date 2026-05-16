【3COINS】機能性ガチすぎ！作り置きも時短も叶うスリコの優秀「保存容器」3選

毎日のごはん作りをラクにしてくれる保存容器。3COINSには、ただ保存するだけじゃない便利機能付きが揃っているんです。

今回は本当に使えるスリコの保存容器を3つ紹介します。洗ってそのまま保存できたり、容量を変えることができる使い勝手抜群なアイテムばかりですよ。

水切りまで完結する神アイテム！

●ザル付き保存容器：M（330円）

野菜の下処理って意外と面倒ですよね。でもこの保存容器なら、洗う・水切り・保存までこれひとつで完結します。ザルに足が付いているので水が底に溜まりにくく、鮮度もキープ。そのまま冷蔵庫に入れられるので、時短にもつながります。

SNSには「忙しい日も野菜をしっかり取れるようになった！」「使いやすさに感動して無事買い足しました」といった声が。さらにスタッキング可能で、冷蔵庫の中もすっきり整うのが嬉しいポイントです。

●高さが変わる保存容器：S（330円）

食材の量に合わせて高さを変えられるユニークな保存容器。パーツの向きを変えるだけで、690mlと960ｍlに変化します。余分なスペースが減るので、冷蔵庫内のムダもカットできますよ。作り置きや残り物の保存にもぴったりで、ちょうどいいサイズがない問題を解決してくれる優秀アイテムです。

SNSには「発想がおもしろいし使えるのがスリコ」「値段以上に満足なクオリティ」とコメントが。コンパクトにもなるので収納しやすいのも魅力です。

●お米保存用シリコーンバッグ：2L（550円）

お米の保存に便利なシリコーンバッグ。立てて収納できるので、冷蔵庫内でも場所を取りにくい設計です。ダブルジッパーで鮮度をしっかりキープしつつ、電子レンジ調理や冷凍にも対応しているのがポイント。

実際に使用した人からは「使いやすくておしゃれ」「一人暮らしにぴったり」といったコメントが。お米だけでなく、作り置きや冷凍保存にも使える万能さが魅力です。

全部そろえてもプチプラなので、キッチンのちょっとした不便を一気に解消できますよ。店頭やオンラインショップで購入できるので、気になるアイテムはゲットしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部