【韓国代表】ソン・フンミン＆FC東京キム・スンギュは4大会連続！北中米W杯メンバー26人発表

北中米ワールドカップに出場する韓国代表メンバー26人が、5月16日に発表された。

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韓国サッカー協会は5月16日16時、ソウル光化門で北中米ワールドカップ最終メンバー発表イベントを開催した。

ファンと共にした公開イベント形式で行われた今回の発表を通じて、ホン・ミョンボ監督のワールドカップ本大会での構想が明らかになった。

FWはソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、オ・ヒョンギュ（ベジクタシュ）、チョ・ギュソン（ミッティラン）の3人が選出。MFはヤン・ヒョンジュン（セルティック）、ペク・スンホ（バーミンガム・シティ）、ファン・インボム（フェイエノールト）、キム・ジンギュ（全北現代モータース）、ペ・ジュンホ（ストーク・シティ）、オム・チソン（スウォンジー・シティ）、ファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン）、イ・ドンギョン（蔚山HD FC）、イ・ジェソン（マインツ）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）が名を連ねた。

DFはキム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）、チョ・ユミン（シャールジャFC）、イ・ハンボム（ミッティラン）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、パク・ジンソプ（浙江FC）、イ・ギヒョク（江原FC）、イ・テソク（アウストリア・ウィーン）、ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）、イェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、キム・ムンファン（大田ハナシチズン）の10人。GKはチョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）、キム・スンギュ（FC東京）、ソン・ボムグン（全北現代モータース）が選ばれた。

指揮官は既存の組織力を維持しつつ、試合の流れを変えられる“ジョーカー”の選出にも気を使ったようだ。ワールドカップという大会の特性上、控えメンバーの活用度が高いだけに、さまざまなプランを考慮した構成と評価されている。なお、ソン・フンミンとキム・スンギュは4大会連続でのW杯メンバー選出となった。

韓国代表は今後、ホン・ミョンボ監督やコーチ陣含む第1陣が18日にアメリカへ出発し、選手は所属チームの日程が終了した後に順次合流する予定だ。事前キャンプ地はアメリカのソルトレイクシティで行われ、現地でトリニダード・トバゴ、エルサルバドルと強化試合も行う。その後、6月5日にベースキャンプ地のメキシコ・グアダラハラに移動する。

韓国代表は北中米ワールドカップ本大会でグループAに入った。試合はすべてメキシコ国内で行われ、6月12日にチェコ（グアダラハラ）、19日にメキシコ（グアダラハラ）、25日に南アフリカ（モンテレイ）の順に対戦する。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

韓国代表の北中米W杯メンバー26人は以下の通り。

◇

―GK

キム・スンギュ（35／FC東京＝日本）

ソン・ボムグン（28／全北現代モータース）

チョ・ヒョヌ（34／蔚山HD FC）

―DF

キム・ムンファン（30／大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（29／バイエルン・ミュンヘン＝ドイツ）

キム・テヒョン（25／鹿島アントラーズ＝日本）

パク・ジンソプ（30／浙江FC＝中国）​​​​​

ソル・ヨンウ（27／ツルヴェナ・ズヴェズダ＝セルビア）

イェンス・カストロップ（22／ボルシア・メンヒェングラートバッハ＝ドイツ）

イ・ギヒョク（25／江原FC）

イ・テソク（23／アウストリア・ウィーン＝オーストリア）

イ・ハンボム（23／ミッティラン＝デンマーク）

チョ・ユミン（29／シャールジャFC＝UAE）

―MF

キム・ジンギュ（29／全北現代モータース）

ペ・ジュンホ（22／ストーク・シティ＝イングランド2部）

ペク・スンホ（29／バーミンガム・シティ＝イングランド2部）

ヤン・ヒョンジュン（23／セルティック＝スコットランド）

オム・チソン（24／スウォンジー・シティ＝イングランド2部）

イ・ガンイン（25／パリ・サンジェルマン＝フランス）

イ・ドンギョン（28／蔚山HD FC）

イ・ジェソン（33／マインツ＝ドイツ）

ファン・インボム（29／フェイエノールト＝オランダ）

ファン・ヒチャン（30／ウォルヴァーハンプトン＝イングランド）

―FW

ソン・フンミン（33／ロサンゼルスFC＝アメリカ）

オ・ヒョンギュ（25／ベジクタシュ＝トルコ）

チョ・ギュソン（28／ミッティラン＝デンマーク）