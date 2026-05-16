3月、オープン初日に買い物客でにぎわう「旬の駅 イオンモール鶴見緑地店」＝大阪市

奈良市の民間企業「フォレストファーム」が運営する農産物直売所「旬の駅」が、関西で人気を集めている。新鮮で豊富な野菜が好評で、今年は2店舗増やして10店舗に拡大する。直売所は農協や生産者が営み、地元の産品を売ることが多い。旬の駅は関西を中心に全国4千超の農家から青果を仕入れる異色の存在だ。

3月中旬、大阪市の「イオンモール鶴見緑地店」のオープン初日は100人超の入店待ちの列ができた。奈良のキャベツや白ナス、滋賀のトマト、京都のワサビ菜―。青果には農家や農園名、出荷日が記されたラベルが貼られる。近所の女性（50）は「生産者の名前を見て野菜を選ぶのが楽しい」と満足そうだ。

一般の直売所は郊外に設けることが多いが、旬の駅は路面店のほか、大型商業施設にも次々出店している。新鮮な野菜を求めて週に何度も訪れる人が多く、商業施設への集客力を期待されているという。佐藤義貴社長は「顧客ファーストで鮮度感や値頃感、わくわく感にこだわり店づくりをしている」と話す。

農林水産省によると、国産青果の約8割は卸売市場を経由し、生産者と消費者を直接結ぶルートは少数派だ。直売所は農家が価格を決め、店に野菜を持ち込む。預かった野菜を委託販売し、手数料をもらう仕組みだ。

佐藤社長は自身も長崎県五島市で農業法人を営んでおり、2013年に奈良市に1号店を開いた。当初は契約農家が少なく、仕入れの難しさを痛感。農家が野菜を出してくれるよう工夫を重ねてきた。

売れ残った分は農家に引き取ってもらう直売所が多いが、極力売り切るよう努め、農家が回収する手間を省いた。近隣に店舗がない農家のため、野菜を持ち寄るコンテナ型の無人集荷場を奈良や京都の10カ所ほどに設置。従業員がトラックで夜間に回収して調達する仕組みも築いた。

現在の年間取扱高は約60億円。「2030年に30店舗200億円」を目標に掲げ、関西以外の地域への出店に意欲を見せる。店舗近隣で収穫される農産物に縛られず、佐藤社長は「沖縄や北海道の農家とも契約し、全国から調達できるのが民間の強み。さらに多くの農家と契約したい」と意気込む。