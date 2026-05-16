焼肉チェーン「牛角」と「名探偵コナン」がコラボレーションした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」の第2弾が、5月20日（水）から全国の牛角・牛角食べ放題専門店でスタートする。6月30日（火）まで。

「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、コナンたちをイメージしたコラボメニューやオリジナルグッズを販売。キャンペーンは第1弾（4月8日〜5月19日）と第2弾（5月20日〜6月30日）に分かれて実施され、今回は新たにオリジナルグッズのクリアカード・クリアファイルがお目見えする。

第2弾では、コラボ単品メニューを1品注文するごとにもらえるオリジナルグッズが「クリアカード（全6種）」になる。コナン＆キッド、灰原＆安室、千速＆重悟などの人気キャラクターが牛角のメニューを手にしたデザインとなっている。

【第2弾】オリジナルグッズ 「クリアカード（全6種）」

コラボ単品メニューは第1弾と同じく全6種で、「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」（638円）や「千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）」（550円）、「重悟の石焼和風ビビンバ」（825円）、デザートは「コナンの探偵スペシャルアイス」（418円）や「蘭のふんわりチョコプチパンケーキ」（528円）、「世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）」（385円） がラインアップしている。

「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」（638円）、「コナンの探偵スペシャルアイス」（418円）、「蘭のふんわりチョコプチパンケーキ」（528円）、「千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）」（550円）、「重悟の石焼和風ビビンバ」（825円）、「世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）」（385円）

「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」（1958円）や、グッズ付き食べ放題コースをオーダーするともらえるオリジナルグッズは「クリアファイル（全6種）」となる。第2弾からは食べ放題コースを注文した場合に限り、クリアファイルを単体（330円）で購入することもできるようになった。対象メニューには引き続き、ECサイト限定グッズの購入に必要なシリアルコードが付く。

【第2弾】オリジナルグッズ 「クリアファイル（全6種）」

「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」（1958円）

ECサイト限定グッズ：コラボお肉盛り or グッズ付き食べ放題の注文者限定

ECサイト限定グッズは、コラボ限定デザインのアクリルスタンド（全6種 各1980円）や「缶バッジ」（全6種 1210円）、マグカップ（全2種 1650円）など。



牛角公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストすると「クリアカード6種コンプリートセット」または「クリアファイル6種コンプリートセット」が抽選で各10名に当たるキャンペーンも実施される。応募期間は5月20日（水）から5月26日（火）まで。

ECサイト限定グッズ

牛角公式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる

キャンペーン期間中は、公式アプリでポイントをためてデジタル壁紙と交換できるほか、抽選で限定グッズが当たる企画も実施される。小学生以下を対象に、オリジナル紙エプロンの配布や、ステッカーがもらえるナゾトキ企画も引き続き実施される。

牛角公式アプリ：ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換 ECサイト限定グッズが当たる

江戸川コナンと怪盗キッドの「オリジナル紙エプロン」

ナゾトキチャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる

牛角と『名探偵コナン』がコラボした「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」の第2弾は、5月20日（水）から6月30日（火）までの期間限定で実施される。対象店舗は全国の牛角および牛角食べ放題専門店。いずれのグッズも数量限定で、なくなり次第終了となる。価格は税込み。