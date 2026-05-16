「節約したいけど服も買いたい、、」→【ワークマン】の「コスパ最強トップス」がおすすめ♡

物価高が続いてお財布がピンチ……。でもやっぱりオシャレは諦めたくない！ そんな人にぴったりの高コスパアイテムが【ワークマン】から登場しました。今回編集部が注目したのは、1,000円台ながら着まわし力が高く、機能性も備えたきれいめトップス。ワードローブの救世主になるかも。

おしゃれに紫外線対策できるUVカットカーディガン

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスUVカットカーデガン」\1,500（税込）

スタイリングしやすいシンプルデザインのカーディガン。洗濯機洗いできるうえ洗濯後シワができにくい機能も備えており、毎日コーデで活躍の予感。さらに、サッと羽織るだけで紫外線対策ができるUVカット機能付きでこの価格なら、コスパ優秀と言えそうです。ボタンを留めてプルオーバー風に着こなしたり、Tシャツやワンピースとレイヤードしたり、幅広い着こなしを楽しめます。

春夏コーデの相棒にしたい接触冷感プルオーバー

【ワークマン】「レディースシャーリングスリーブプルオーバー」\1,280（税込）

シャーリングを施したボリュームのある袖が目を引くプルオーバー。フェミニンな花柄が、コーデに華やかなアクセントを添えてくれます。身頃部分は接触冷感になっており、春夏の良き相棒になりそう。スカートと合わせれば女性らしく、ジーンズやスウェットパンツならカジュアルにも着られそうです。両サイドにポケット付きなのも便利。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。