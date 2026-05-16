猫の家出リスクを高めるNG環境

1.飼い主の注意不足

愛猫の家出の多くは、飼い主さんが気付かないうちにできてしまった隙がきっかけになっています。宅配便の受け取りや飼い主さんの外出時などで玄関を開けた際に、愛猫がいつの間にか外に出て行き、気付かないということも少なくありません。

猫は足音を立てずに歩きます。玄関の開け閉めの際には、必ず愛猫がどこにいるのかを確認するなど、常に注意を怠らないように習慣づけましょう。

2.窓を開けて網戸のままにする

空気の入れ替えなどのために、窓を網戸の状態にして愛猫から目を離すことも多いのではないでしょうか。猫は、網戸に爪を引っ掛けて開けたり、網を破いたりして、外に出てしまうこともあります。網戸にロックを取り付ける、愛猫から目を離さない、窓に近づけないようにケージに入れたり別室に移動させるなどの対策が必要です。

3.ベランダの手すり

普段から愛猫をベランダに出しているご家庭もあるようです。しかし、鳥や虫などを見て狩猟本能が刺激され、ベランダの手すりから外に飛び出したり滑り落ちたりしたまま獲物を追い、迷子になることもあります。

また、猫はある程度の高さからの落下には対応できる運動神経を備えていますが、ケガをしてしまうケースも少なくありません。愛猫の安全のためにも、ベランダには出さないことが最も安全です。しかしどうしても出したい場合は、落下防止ネットを張るなどの対策で、手すりから外に出られないようにしましょう。

4.避妊・去勢手術をしていない

避妊・去勢手術をしていない場合、発情した猫は異性を求めて外に出ようとします。これは本能から出てくる行動なので、簡単には引き止められません。また異性を求めて遠くまで行ってしまって迷子になる、他のオスとメス猫を巡って喧嘩をするなど、他の原因と比べると帰宅できなくなったりケガをしたりするリスクが高くなりがちです。

5.外出時にキャリーから飛び出してしまう

猫は、人よりも感度の高い聴力を持っています。そのため、人にはそうでもない音にも、驚くほど反応することがあります。特に突然聞こえてきた大きな音や、普段聞き慣れないような音を聞くと、恐怖心のあまりパニック状態になり、ファスナーのわずかな隙間に前足を入れ、押し広げて脱出し、そのまま迷子になることも少なくありません。

必ずキャリーバッグのファスナーをしっかり閉じ、安易にバッグから出さないなどの警戒を怠らないようにしましょう。

見落としがちなポイント

若い猫の好奇心

特に若い猫は、好奇心旺盛です。飼い主さんが日々出入りをしている玄関の向こう側に対して、強い関心を抱いている可能性があります。荷物の受け取りで玄関を少し開けた時、飼い主さんが出入りをする時などに、出てしまいがちです。

筆者も、玄関を開けて荷物を取り込み室内に戻ったら、愛猫がいなくなっていたことがありました。その時は外に出た愛猫が恐怖で固まっていたため、すぐに見つけられましたが、マンションなので建屋の外に出てしまっていたらおそらく戻ってこられなかっただろうと、深く反省した経験があります。

猫の極度の恐怖心

猫はかなりの怖がりで、特に音刺激に関しては過敏に反応します。通い慣れた動物病院の待合室だと、ついキャリーバッグのフタを少し開け、手を入れて撫でたりすることがあるのではないでしょうか。

しかし、駐車場の車のクラクションや、待合室の犬の吠え声などに反応し、それまでゴロゴロ言っていたのに突然飛び出して捕まえられなくなることもあります。愛猫の家出は、外出時でも十分な注意が必要です。

脱走を防ぐ改善策

常に愛猫の位置を確認する

玄関や窓を開ける際には、愛猫がどこにいるのかを確認することを習慣づけましょう。お子さんのいるご家庭などでは、玄関や窓の手前に天井までの高さの「脱走防止策」を設置するなどの対策も、検討した方が良いかもしれません。

玄関・窓を開けっぱなしにする際はケージに入れる

業者が荷物を運び込むなど、どうしても玄関や窓を一定時間開けたままにしなければならないことがあります。その場合は、愛猫をケージに入れる、別室に入れて鍵を閉めるなど、絶対に逃げ出せないような対策を取りましょう。

普段から十分にストレスを発散させる

猫は、ストレスが溜まることで落ち着きがなくなり、外の刺激に普段以上に強く反応したり、鳥や虫などに執着したような行動をとることがあります。毎日、短時間で構わないので猫じゃらしなどを使った狩りごっこを何度か行い、十分にストレスを発散させましょう。

避妊・去勢手術を受けさせる

避妊・去勢手術をすることで、発情による家出のリスクはかなり抑えられます。繁殖を目的としていないのであれば、猫自身の健康やストレスのためにも、避妊・去勢手術をすることをおすすめします。

外出時はキャリーバッグとハーネスを併用する

愛猫と一緒に外出する際は、愛猫にハーネスとリードを装着し、リードを固定できるタイプのキャリーバッグを利用することをおすすめします。災害時に愛猫と一緒に避難をする（同行避難）際にも、ハーネスとリードに慣らしておくと安心です。

まとめ

ほんの一瞬の油断で、猫が家やキャリーバッグから飛び出してしまい、帰ってこられなくなることがあります。帰ってきたとしても、寄生虫や病気に感染したり、ケガをしたり、妊娠したりなど、後悔してもしきれないケースもあるでしょう。

愛猫のためにも飼い主さんが後悔しないためにも、日頃から愛猫の家出リスク対策には配慮を欠かさないようにしましょう。