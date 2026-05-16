女優の観月ありさ(49)が16日、自身のインスタグラムを更新。芸能活動45周年、歌手デビュー35周年について思いを明かした。観月は1976年12月5日生まれ、東京都出身。４歳でモデル活動をはじめ、12歳でドラマ「教師びんびん物語2」に出演しブレーク。14歳で「伝説の少女」で歌手デビューした。



【写真】なつかしい～デビュー曲「伝説の少女」のCDジャケット

「改めまして5月15日。」と書き出し、「芸能活動45周年 歌手デビュー35周年を迎えることができました～」と報告。「当日の昨日はインスタライブもやり、皆様と色々お話しをしたり たくさんの方がお祝いの言葉をくださりとても良い時間を過ごすことができました」とつづった。



「45年。35年。改めて数字にすると自分でもびっくりします」として、「応援して下さる皆様、スタッフの皆様、そして出会ってくださった全ての方々に、心から感謝しています ここまで続けてこられたのは、本当に皆様のおかげです」と心境をつづった。



「そして今年は歌手デビュー35周年イヤー すでに色々と動き始めていますので、皆さんに楽しんでいただける一年にできたらと思っています」と記し、「これからも初心を忘れず、自分らしく、一歩一歩大切に進んでいきます 今後とも宜しくお願い致します！」と結んだ。



フォロワーからは「お美しい」「おめでとうございます」「これからも応援してます」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）