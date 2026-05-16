¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î°¥¬¥¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¸ùÀÓ¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#50
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#50
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î°¥¬¥¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÊ¿ËÞ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¿®¾ò
¡¡ÆÃÊÌÊÔ¡Ö5¿ÍÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Á¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡×¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÆÃÊÌÊÔ¡Ö5¿ÍÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡×¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï½é´ü¡ÁÃæ´ü¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡£
¡¡ËÜÃª¤Î±ü¤Î±ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥¤¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃË¨¡¨¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ÎÎ¢É½»æ¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡Èà¤ÎÌ¾¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡£¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¥æ¥À¥ä¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µÇÐÍ¥»ÖË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤Ò¤È¤ÄÎäÀÅ¤Ë¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÀ®¸ù¤Ë´óÍ¿¤·¤¿Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ùÀÓ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º1¤Ä¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¡£Àè¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢½é´ü¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ß¤Ê¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¼«¿È¤¬¹Í°Æ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î°¥¬¥¤ò¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î¿Íµ¤ÇúÈ¯¤Ë¤É¤ì¤Û¤É´óÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡²»³ÚÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¸«¤¤¤À¤·¤¿4¿Í¤ò¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÀè¤ÎËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¡À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò°é¤Æ¤¿ÃË¡Ù¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤éÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢½é´ü¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ù¥¹¥È¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¡Ê¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤â±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥Ô¡¼¥È¤Î¥É¥é¥à¥¹¤ò·ù¤¦¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ËºÇ¸åÄÌ¹ð¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥ê¥ó¥´¡¦¥¹¥¿¡¼¤¬²ÃÆþ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ç¤â¤Þ¤¡¡¢ºÇÂçºÇÎÉºÇ¶¯¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡1961Ç¯¡¢¥Ó¥ë¡¦¥Ï¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¿·Ê¹¤òÈ¯¹Ô¡£¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤òÇä¤ëÅ¹ÊÞ¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¤½¤ì¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡ÄÀè¤ÎËÜ¤«¤é°úÍÑ¡£
¨¡¨¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤âÇä¤ì¹Ô¤¤Ë¤â¶¯¤¤¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤È¤¤¤¦Ï¢Ãæ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤±¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¿¤º¤Í¤¿¡£¥Ï¥ê¡¼¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥¥ã¥ô¥¡¡¼¥ó¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤ÎÃÏ²¼¥¯¥é¥Ö¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡¡¡Ê¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤«¤éºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤âÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¼ç¤ÊÃø¼Ô¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982-1991¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966¡¾2023¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¹¥É¾Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡¢ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú1975¡Á¡×¤ÏÂç¹¥É¾¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£