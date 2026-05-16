長友佑都の涙にジャック・グリーリッシュがいいねするなど反響が広がる

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けた日本代表メンバー26人を発表した。

FC東京に所属する39歳のDF長友佑都が5大会連続となる選出を果たし、森保一監督から名前を呼ばれた直後に涙。この映像は日本だけでなく世界に拡散され、大きな反響を呼んでいる。

これまで4度のW杯に出場してきた長友だが、今回の道のりは一筋縄ではいかなかった。3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、右ハムストリング肉離れと診断。それでも驚異的な回復を見せ、5月6日のジェフユナイテッド千葉戦で実戦復帰。10日の東京ヴェルディ戦では先発出場を果たし、5回目の出場権を手繰り寄せた。

長友は1986年9月12日生まれ。明治大からFC東京に加入し、チェゼーナやインテル（ともにイタリア）、ガラタサライ（トルコ）などで活躍した。日本代表としては長年にわたりサイドバックの主力として君臨している。

森保監督から名前を呼ばれ、しばらくすると思わず涙を流した長友。FC東京の公式Xがこの瞬間の映像を公開すると、インスタグラムなどで世界中に拡散。同僚としてプレーした経験のないイングランド1部エバートンのイングランド代表MFジャック・グリーリッシュも「いいね」を押している。（FOOTBALL ZONE編集部）