◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、良）

春の新潟ハンデ重賞が１５頭で争われ、３番人気のアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は１０着。道中は５〜６番手の好位置でレースを進めたが、直線では伸びず。馬群にのまれてしまう悔しい結果となった。

昨年１０月のアイルランドＴ、１月の中山金杯と重賞連続２着の実力馬。前走・中山牝馬Ｓでは１番人気に推されながら荒れた馬場に苦戦して１３着に終わった。今回は初コンビの岩田康誠騎手とＶ字復活を目指したが、本領を発揮することはできなかった。

勝ったのは７番人気のグランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）で西村淳也騎手は２週連続の重賞制覇。勝ちタイムは１分５８秒９。１２番人気のバレエマスター（菊沢一樹騎手）が２着、９番人気のフクノブルーレイク（フランシスコ・ゴンサルベス騎手）が３着だった。

岩田康誠騎手（アンゴラブラック＝１０着）「ワンターンより小さい馬場の方が合う。力は感じるし、乗りやすいんだけどね。勝負に行ったけども…」

杉原誠人騎手（シンハナーダ＝１４着）「乗り難しいところがある中で、厩舎がうまく調整してくれて、返し馬も上手にやれました。よしと思った直線で止まったのは、案外だったのが正直なところ。コントロールは進展があったし、スタッフと色々と課題に取り組めば、ワンステップ、ツーステップ進んでいけると思う」