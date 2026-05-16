◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 広島（16日、甲子園）

広島は9回に反撃を見せるも、あと一歩が届かず敗れました。

対する阪神の先発は村上頌樹投手。初回から三者凡退の立ち上がりとされると、4回までパーフェクトに抑えられます。

そんな中、先発の森下暢仁投手が初回から失点。先頭からのヒットと四球で1、2塁とされると、後続のフライの間には2、3塁と進塁を許します。続く佐藤輝明選手には先制タイムリーを許し失点。さらに犠牲フライでも1点を失いました。

5回には打線も奮起し、先頭・坂倉将吾選手がヒットで出塁。その後は1アウトとされるも、持丸泰輝選手もライトへのヒットで続きます。続くゴロの間に2、3塁とチャンスを拡大するも、決定打が出ず。好機を生かし切れませんでした。

その後も村上投手に好投を許した広島打線でしたが、9回に再び奮起。1アウトから大盛穂選手と野間峻祥選手が連打で出塁します。続く小園海斗選手は三振に倒れるも、坂倉将吾選手がタイムリー。これで村上投手をマウンドから引きずり下ろしました。続く2アウト1、3塁の場面では、2番手・ドリス投手の前にモンテロ選手が良い当たりを放つも、レフトライナー。反撃届かず敗れました。