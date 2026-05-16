廃車寸前のホンダ『Z』、衝撃のビフォーアフター「山に不法投棄されているような状態だよ！」 学生が“驚がくの費用”でレストア

廃車寸前のホンダ『Z』、衝撃のビフォーアフター「山に不法投棄されているような状態だよ！」 学生が“驚がくの費用”でレストア