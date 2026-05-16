廃車寸前のホンダ『Z』、衝撃のビフォーアフター「山に不法投棄されているような状態だよ！」 学生が“驚がくの費用”でレストア
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう16日に放送される。前週に続き、今回は「岡田圭右と行く！ぶらり旧車さんぽ」と題し、ますだおかだの岡田圭右とともに、パシフィコ横浜で開催された日本最大級のクラシックモーターショー“ノスタルジック2デイズ”の会場を巡る。
【写真168枚】衝撃の仕上がり…30年以上前の車とは思えないホンダ初代『NSX』内外装全部見せ＜Nostalgic 2days＞
自動車整備学校のブースでは、学生たちが魂を込めてレストアした車両が並ぶ。中でも、美しくかわいらしくたたずむホンダ『Z』に注目。しかし、その“ビフォー”の写真を見た矢作は「山に不法投棄されているような状態だよ！」と、原型を留めない姿に驚きを隠せない。
「よくこれをやろうと思ったね！」と、廃車寸前の状態から再生に挑んだ学生たちを一同は大絶賛。しかも、わずか3〜4ヶ月という短期間で完成させたと聞きさらに驚愕。何より一同を仰天させたのはその「入手ルートと驚がくの費用」。ボロボロに朽ち果て、穴の開いていたエンジンルームはいかにしてよみがえったのか。ボディ再生の軌跡とともに、昭和世代が思わず涙する「懐かしのアイテム」が施された内装も必見。
ほかにも、学生10人がかりで制作した渾身の一台や、トヨペット『コロナ（RT20型）』など、廃車寸前からの劇的なビフォーアフターはまさに感動モノ。若き整備士たちの手によって奇跡の復活を遂げた名車たちが登場する。
自動車整備学校のブースでは、学生たちが魂を込めてレストアした車両が並ぶ。中でも、美しくかわいらしくたたずむホンダ『Z』に注目。しかし、その“ビフォー”の写真を見た矢作は「山に不法投棄されているような状態だよ！」と、原型を留めない姿に驚きを隠せない。
「よくこれをやろうと思ったね！」と、廃車寸前の状態から再生に挑んだ学生たちを一同は大絶賛。しかも、わずか3〜4ヶ月という短期間で完成させたと聞きさらに驚愕。何より一同を仰天させたのはその「入手ルートと驚がくの費用」。ボロボロに朽ち果て、穴の開いていたエンジンルームはいかにしてよみがえったのか。ボディ再生の軌跡とともに、昭和世代が思わず涙する「懐かしのアイテム」が施された内装も必見。
ほかにも、学生10人がかりで制作した渾身の一台や、トヨペット『コロナ（RT20型）』など、廃車寸前からの劇的なビフォーアフターはまさに感動モノ。若き整備士たちの手によって奇跡の復活を遂げた名車たちが登場する。