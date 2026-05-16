三つ子のアクロバットパフォーマー、佐藤綾人（27＝長男）、颯人（次男）、嘉人（三男）の佐藤三兄弟が16日、都内で、8月5日発売のメジャーデビュー曲「DAISUKI」の初リリースイベントを行った。

アーティストとして出たい番組に「NHK紅白歌合戦」をあげると、会場のファンからどよめきと拍手が起こった。

颯人は「10何年間、新体操で培ってきたシンクロアクロバットがあれば、紅白も夢ではないと本気で思っているので、3人で目指して、常に高めあっていきたい」とした。

綾人はスタッフやファンへの感謝を示した上で、「この感謝の気持ちを忘れずに、3人で紅白を目指したたいと思います」と胸を張った。

理想のアーティストを問われ、綾人は「同じ3人の純烈さん…」とするも、ここはシンクロせず。嘉人は「少年隊」とし、「“令和の少年隊”と呼ばれるようになればうれしい」と続けた。今回のイベントでは少年隊「仮面舞踏会」を披露。颯人は「目指している部分はあるので、世界を驚かせたい」とした。

また、タイの観光大使としても活躍中。颯人は「アーティストとしてもグローバルにやっていきたい！」と大いなる野望を語った。