笑福亭鶴瓶（74）が15日、MCを務めるTBS系「A−Studio＋」に出演。歌舞伎俳優市川團十郎（48）からのイジりに手を焼いた。

番組冒頭で鶴瓶は團十郎について「10代ぐらいのときからご一緒したりしてますからね」と語った。

團十郎は「かわいがっていただいて。いろいろ、あの…やっちゃいけないことも教わりまして」とボケると、鶴瓶は「うるさい！」とつっこみ、「ごめんなさい。うるさいななんて…」と即座に謝った。

放送では、團十郎に注意していることを明かし、「教え方が大変です。私も子どものときバチーンとか、『テメエ何やってんだ』っていうのがしょっちゅうですが。（手を上げる指導が）今絶対ない。もう丁寧に丁寧に。『ここはこうやって、こう。こう』とか」と語った。

鶴瓶が「息子にもそうなの？」と聞くと、團十郎は「息子に手上げないですね。ちょっと言うと『○○ハラ』」と現代に合わせた指導をしているという。

鶴瓶は「何があるの、セクハラ、パワハラ、モラハラ…」と挙げていくと、團十郎は「全部ありますよ。何でもありますよ。あおりすぎられてもハラスメントになっちゃうんで。だからもう大変だと思いますよ。あと、コンプライアンス。だから何にもできないですよ師匠。座ってるだけですよ」と鶴瓶をイジった。

鶴瓶は「誰や！こんなん呼んだん！」と叫んで笑わせた。

團十郎は「父は丁寧にやってたんで、私はそのまま…」と父からの指導を継承してると語るも、鶴瓶は「だから、あの父からよくこんなん生まれたわって。ホンマに」とイジり返した。

Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）は「やり返してるじゃないですか」と笑うと、團十郎は「ちょっと聞こえなかった」とボケた。鶴瓶は「すいません」と笑った。