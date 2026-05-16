◆プロボクシング 「フェニックスバトル１５７」▽ライト級（契約体重５９・９キロ以下）６回戦 藤木勇我―ウィラ・ミカム（６月１０日、東京・後楽園ホール）

世界ユースなどアマチュアボクシング９冠の「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝がプロの第一歩を踏むプロデビュー戦（６月１０日、東京・後楽園ホール）のチケットが１６日、チケットぴあで発売開始された。

「Ｒｉｓｉｎｇ ｓｔａｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏｘｉｎｇ ｗｏｒｌｄ」というコピーがついたフェニックスバトルのメインイベントで、藤木はタイのスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王者ウィラ・ミカム（２８）を相手に契約体重５９・９キロ以下（ライト級相当）６回戦を戦う。４月の発表会見で、藤木は「デビュー戦に向けて、日々練習をしっかりやっている。勝つ準備をして、６月１０日は過去最大の自分を見せたい」などと意欲を示した。

戦績は藤木がデビュー戦、ウィラが２１勝（１３ＫＯ）２敗。

この日の興行では、大橋ジムのスーパーホープが勢ぞろいする。７戦全勝（６ＫＯ）の東洋太平洋バンタム級（５３・５キロ以下）３位・坂井優太（２０）は元東洋太平洋バンタム級王者フローイラン・サルダール（３７）＝フィリピン＝と契約体重５４・０キロ以下（スーパーバンタム級相当）８回戦を戦う。３月２４日のプロデビュー戦で６回ＴＫＯ勝ちした「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）はタイのスリヤ・スッタルクサ（２６）とライトフライ級（４８・９キロ以下）８回戦、片岡の弟で「ザ・ドリーム」の異名がついた叶夢（とむ、１８）は、アッタチャイ・プラソエトスリ（２４）＝タイ＝とプロデビュー戦を行う。

デビュー戦でいきなりメインイベンターに抜てきされた藤木は大阪・興国高で出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を６大会すべて制覇。高１でアジアジュニア選手権６０キロ級、高２でＵ―１９世界選手権同級で金メダルを獲得。昨年１１月の全日本選手権にはウエルター級で出場し、１７年大会の現ＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（志成）以来となる高校生Ｖを果たし、計９冠を達成した。

大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は「文字通り、日本の至宝です。史上最高の逸材」と期待をかけ、愛称「ＴＨＥ ＫＩＮＧ」と命名した。

そのほかの対戦カードは以下の通り。試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」でライブ配信される。

▽スーパーバンタム級（契約体重５４・０キロ以下）８回戦 坂井優太（大橋）―フローイラン・サルダール（フィリピン）＝セミファイナル▽日本ウエルター級（６６・６キロ以下）・ユース王者決定戦８回戦 石井竜虎（渡嘉敷）―マーロン・パニアモーガン（フィリピン）▽ライトフライ級８回戦 片岡雷斗（大橋）―スリヤ・スッタルクサ（タイ）▽スーパーウェルター級（６９・８キロ以下）８回戦 川渕一統（ＡＢＣ）―プームリットデーット・チョンラトンダンムロンクン（タイ）▽ミニマム級（４７・６キロ以下）８回戦 坂田一颯（Ｓ＆Ｋ）―上田るか（石田）▽スーパーバンタム級（契約体重５４・０キロ以下）６回戦 片岡叶夢（大橋）―アタッチャイ・プラソエトスリ（タイ）