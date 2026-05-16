セイコーゴールデングランプリ陸上（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）の前日記者会見が１６日に同会場で行われ、男子１００メートルからは昨年の東京世界陸上で２００メートルと４００メートルリレーを制し、１００メートルで銅メダルを獲得したノア・ライルズ（米国）が登場。「今シーズンの私のテーマは楽しむこと。明日はシーズン最初のレースになりますが、練習も良い感じで進んできています。走れば走るほどパフォーマンスは上がると思っています」と快走を誓った。

日本のアニメや漫画が大好きな“人類最速オタク”としても知られるライルズ。レース前の紹介ではキャラクターの決めポーズを披露することが通例で、東京世界陸上では「ドラゴンボール」の「元気玉」ポーズで会場の日本ファンを大きく沸かせた。「去年私が体験したことと言えば、楽しかったの一言に尽きます。２１年東京五輪では私が期待していたほどの成果はあげられず、そういった意味では去年、雪辱を果たす大会になりました。去年はやりたかったことができた１年だったと思います」と今回も東京での再戦を心待ちにしてきた。

試合後の月曜日は「ショッピングの時間としてちゃんと計画しています」と日本でのオタク活動にも胸を躍らせるライルズ。試合当日のパフォーマンスについても「皆さん、楽しみに待っていてください」とはにかんだ。