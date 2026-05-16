◆パ・リーグ 日本ハム５―４西武（１６日・エスコン）

西武は日本ハムとの空中戦に敗れ、１８年以来８年ぶりの８連勝はならなかった。

この日先発予定だった隅田が左肩の違和感を訴えたため、先発が変更。急きょ先発のマウンドに上がった佐藤爽は初回、２死一塁からレイエスに右翼線を破る適時二塁打、２死二塁からは野村に６号２ランを打たれ、一気に３点を失った。３回には２死二塁からレイエスに右前適時打を打たれた。

ところが、投手陣のアクシデントに打線が奮起。３点を追う２回先頭で４番・ネビンが左翼ブルペンに飛び込む今季５号ソロを放ち１点を返す。２点を追う３回１死では、９番・滝沢が３年ぶりの一発となるライトポール直撃の１号ソロを放つと、続く１番・カナリオが左中間へ２号ソロを放ち、早くも同点とした。

再び１点を追う４回には、またしても先頭のネビンが左翼ブルペンに２打席連続の一発を放ち同点に追いついていた。

中継ぎ陣も奮闘。５回２死一塁でマウンドに上がった２番手・黒田は代わりばなに四球を与えるも得点は許さず。６回からは佐藤隼、浜屋が１イニングずつ無失点投球でつないだが、８回に登板した５番手・甲斐野がレイエスに手痛い一発を浴びた。