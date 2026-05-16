◆ファーム・リーグ 西武５―２巨人（１６日・カーミニーク）

巨人は最終盤に反撃を見せたが、２連勝はならなかった。

先発・マタは初回を３者凡退スタート。２回は２死満塁のピンチをしのいだが、３回１死一、二塁から中村に先制適時打を許した。その後１死満塁では横田の二ゴロの間に１点を献上。４回は２死二塁から山村に適時打を浴び、５回５安打３失点で黒星を喫した。

０―３の６回からはドラフト３位・山城が登板。６回は無失点に抑えたが、７回は１死二塁から仲三に適時打を許した。松浦にスイッチした直後の１死一、二塁では秋山に適時打を浴びた。

打線は７回まで鈴木大、１軍から２軍に再合流した浅野、ドラ４・皆川の単打３本のみ。０―５の８回は育成・中田、ドラフト５位・小浜の連打で無死一、二塁の好機をつくったが、中山が二ゴロ併殺、浅野が空振り三振に倒れた。

それでも９回に先頭のドラ６・藤井が敵失で出塁すると岡田、皆川の連打で無死満塁。続く三塚の遊ゴロの間に１点を奪った。その後再び２死満塁を迎えると、相手の暴投で三走が生還。なお２死二、三塁だったが、浅野とともに２軍再合流したドラ５・小浜は遊ゴロに倒れ、試合が決した。