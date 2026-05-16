MUFGスタジアムで17日に開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」の前日会見が16日に行われ、東京世界陸上男子100ｍ銅メダルのN.ライルズ（28、アメリカ）と桐生祥秀（30、日本生命）も出席した。

ライルズは「今シーズンのテーマは楽しむこと、明日はシーズン最初のレースとなるが、いい練習ができている」と状態を語った。一方、桐生も「いい感じで来ているので100mは今季初戦なんですが、いい感じで走れれば」と順調ぶりを口にした。

世界のトップ選手が集うこの大会に若いころから出場している桐生は「高校3年生、17歳から出ているけど、その時のトップ選手、ジャスティン・ガトリン選手であったり、今回はライルズ選手であったり日本にも多くファンがいると思いますが、日本では僕も人気がある方なので、（会場に笑いが起きる）お祭り感覚の大会になると思うので、楽しみながら走りたい」と笑いを誘いながら意気込みを語った。

日本のアニメをこよなく愛する超人・ライルズはどんなパフォーマンスを考えているかを聞かれると「皆さん楽しみに待っていてください」と笑顔を見せた。

