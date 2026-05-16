◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―１広島（１６日・甲子園）

阪神・村上頌樹投手が今季２勝目を挙げた。

初回、先頭の大盛を空振り三振に仕留めると、続く野間を中飛、小園も左飛に打ち取った。その後も安定感抜群で４回までパーフェクト。５回には２死二、三塁のピンチを招いたが、勝田をツーシームで投ゴロに打ち取り、得点を許さなかった。９回２死一、二塁から坂倉にタイムリーを浴びて１点を失ったところでドリスにマウンドを譲った。

今季７試合に登板して１勝３敗、防御率２・４０と本来の力を発揮できていなかったが、過去７試合で３勝０敗、防御率１・９３と得意のデーゲームで好投した。

打線は、初回１死二、三塁から佐藤の右前適時打で先制。さらに１死一、三塁から大山の左犠飛で２点目を奪った。４回には佐藤がリーグ単独トップとなる１１号ソロをバックスクリーン左へ運んだ。

１５日・広島戦（甲子園）では栗林に１安打で抑えられ、今季３９試合目で初の完封負けを喫していた。この日は、１０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来となる打順に変更。２番に中野が戻り、森下、佐藤、大山のドラ１クリーンアップが復活。この打順が的中し、連敗を２で止めた。