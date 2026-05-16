MOMI&TOY’Sのチョコミント祭り♡爽快クレープ＆フロートが限定登場

爽やかなミントと濃厚チョコレートの組み合わせがたまらない♡クレープブランド「MOMI&TOY’S（モミアンドトイズ）」から、ミント派もチョコミント派も楽しめる期間限定メニューが登場します。2026年5月18日（月）から6月14日（日）まで、クレープ3種とフロート2種を販売。ひんやり爽快な味わいと、見た目もかわいい限定スイーツで、初夏のカフェタイムを彩ります♪

爽快感たっぷりの限定クレープ

今回登場するクレープは、ミントの魅力をたっぷり楽しめる3種類♡

「とろけるダブルアイスミント」は760円（税込）。爽快感のあるミントホイップと、すっきりした味わいのチョコミントアイスを贅沢に使用した“ミント尽くし”のクレープです。

薄削りのミントチョコとココアビスケットがアクセントになり、食感の変化も楽しめます。

「とろけるダブルアイスチョコミント」も760円（税込）。こちらは、爽やかなミントホイップと濃厚なチョコホイップを組み合わせたバランスの良い一品。

ミントの清涼感とチョコレートのコクを同時に味わえる、チョコミント好きにはたまらないクレープです。

さらに、ミント好き必見なのが「とろけるトリプルアイスチョコミント」880円（税込）。

チョコミントアイスを3つも使用した贅沢仕様で、ミントホイップやミントチョコ、ココアビスケットを重ねた満足感たっぷりの限定メニューとなっています♡

※画像はイメージです。

※店舗により販売期間が異なります。

※販売店舗：MOMI&TOY’S（一部店舗を除く）

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フロートメニューも見逃せない♡

ひんやりドリンク派には、フロート2種類もおすすめです♪

「クールミントフロート」は620円（税込）。爽やかなミントドリンクに、濃厚なチョコホイップとチョコミントアイスを合わせたフロートです。

アイスを混ぜることで、よりひんやり感がアップし、暑い日にもぴったりの爽快ドリンクに仕上がっています。

「ショコラミントフロート」も620円（税込）。濃厚なココアにミントホイップとチョコミントアイスを組み合わせた、甘さと清涼感のバランスが絶妙な一杯です。

ミントの爽やかさがココアのコクを引き立て、デザート感覚で楽しめます♡どちらもチョコミント好きにはたまらない、夏気分を盛り上げる限定ドリンクです。

初夏だけの爽快チョコミント体験♡

MOMI&TOY’Sの期間限定チョコミントシリーズは、爽やかなミントと濃厚チョコの魅力を存分に楽しめるラインナップ♡

クレープ派もドリンク派も大満足のメニューがそろい、これからの季節にぴったりです。

見た目もかわいく、写真映えも抜群なので、友達とのカフェタイムや自分へのご褒美にもおすすめ♪数量限定・期間限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。