◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 広島（16日、甲子園）

阪神は広島に勝利し、連敗を2で止めました。

この日の先発は村上頌樹投手。初回の先頭から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとします。

これを援護すべく、打線は初回から奮起。先頭の郄寺望夢選手がヒットで出塁すると、中野拓夢選手も四球を選びます。続く森下翔太選手はフライに倒れるも、ランナーたちが好走塁を見せ、2、3塁とチャンスを拡大。続く佐藤輝明選手が先制タイムリーを放ちました。さらに1アウト3塁の場面では、大山悠輔選手の浅いレフトフライに、3塁ランナー中野選手が好走塁。2点目のホームを踏みました。

援護をもらった村上投手は、4回までパーフェクト投球。これに応えるように、4回裏には佐藤選手が今季11号ソロを放ちます。泳ぎながらとらえた打球はバックスクリーンに飛び込むさすがの一発。ここまでセ・リーグの本塁打数ランキングでは森下翔太選手と佐藤選手が10本で1位タイに並んでいましたが、佐藤選手が単独トップに浮上しました。

3点リードで迎えた5回には、先頭にこの日初のヒットを浴びた村上投手。後続にもヒットを浴び、ゴロの間に進塁を許すなどで3塁までランナーを進めるも得点は許さず。その後は再び好投を継続します。

今季初完封を目指し9回のマウンドにあがった村上投手でしたが、1アウトから連打を浴び1、2塁のピンチ。続く小園海斗選手からは空振り三振を奪うも、坂倉将吾選手のタイムリーを浴びます。ここで藤川球児監督も決断。1アウトを残して、村上投手は降板となりました。2アウト1、3塁の場面では2番手・ドリス投手が登板。モンテロ選手をレフトライナーに抑え、阪神が勝利しました。