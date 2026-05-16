オードリー若林正恭「腹の底から嬉しい楽しい」 井ノ原快彦と強力タッグの「おじさん番組」の魅力
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が16日、自身のインスタグラムを更新。6月12日より、DMM TVで独占配信されるオリジナルバラエティー「オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜」について思いをつづった。
【写真】2人ともいい笑顔！若林正恭が井ノ原快彦との2ショット公開
若林は、井ノ原快彦とのツーショットを添えて「DMM TV『アップデートストライキ』が、6月頃より配信されます。「地上波では観られない」というキャッチには聞き飽きた頃かと思いますが、実際地上波では誰も企画しないしやる必要がない番組で次々とおじさんが出て来て昭和レトロではなく、実際昭和の中華屋料理店におじさんが結界を張り背中に羽が生えたようにおじさんな話をします」と番組について紹介。
続けて「収録後に腹の底から嬉しい楽しい幸せと思ったことになぜか罪悪感を抱きつつ、いやそんなの感じなくていいんだよと高揚しながら砧スタジオを出て、途中のコンビニでガリガリ君を買って帰りました。とにかくおじさんに観て欲しいとしか言えない番組です。#井ノ原快彦さんなかなか得難い、貴重なご縁をいただく機会となりました。お休みの日に焼き鳥屋さんに連れて行っていただいて『青天』に生意気にもサインさせていただいたのはこの時です。目をかっ開くほどおいしい焼き鳥で屋上からとってもいい日だー！と叫びたくなりました」と熱い思いを記している。
今や地上波バラエティーで見ない日はない47歳のオードリー若林正恭と49歳の井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組を始動。その中身は、MCの2人をはじめ豪華おじさんゲストが“秘密基地”である町中華に集い、普段家庭や社会では話せないおじさんの本音をぶつけあうおじさんリアリティトークショー。番組内には世のおじさんのリアルな本音を豪華おじさん芸能人がコントで再現したスペシャルパートも用意されている。
【写真】2人ともいい笑顔！若林正恭が井ノ原快彦との2ショット公開
若林は、井ノ原快彦とのツーショットを添えて「DMM TV『アップデートストライキ』が、6月頃より配信されます。「地上波では観られない」というキャッチには聞き飽きた頃かと思いますが、実際地上波では誰も企画しないしやる必要がない番組で次々とおじさんが出て来て昭和レトロではなく、実際昭和の中華屋料理店におじさんが結界を張り背中に羽が生えたようにおじさんな話をします」と番組について紹介。
今や地上波バラエティーで見ない日はない47歳のオードリー若林正恭と49歳の井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組を始動。その中身は、MCの2人をはじめ豪華おじさんゲストが“秘密基地”である町中華に集い、普段家庭や社会では話せないおじさんの本音をぶつけあうおじさんリアリティトークショー。番組内には世のおじさんのリアルな本音を豪華おじさん芸能人がコントで再現したスペシャルパートも用意されている。