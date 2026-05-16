フリーアナウンサーの谷尻萌（27）が16日までに自身のインスタグラムを更新。京都での着物ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「こんにちは。どんな日々をお過ごしですか？私は最近は茶道と着付けにすっかり夢中だよ〜」とつづり始めた。

「着物つながりで、、少し前に地元京都でお友達と着物を着て散策した時の写真を載せておきます。レトロ喫茶でまったりできて嬉しかったな〜ずっと行きたいと思っていた山縣有朋の別荘無鄰菴にも行けて嬉しかった。一緒にお抹茶をいただいたんだけど、心がどんどん解れていく感覚があったわ〜〜最近は京都のお庭の写真ばかりみているのでお庭に興味が出てきたんやと思う。着付けの勉強をしているとお気に入りやけど、歩いていてちょっと着崩れてきちゃった写真とかが載せにくくなってきてるわ」と京都での着物ショットを投稿した。

最後に「ほな素敵な週末を〜」と締めた。

ネットでは「メッチャ似合ってますね」「ぴったりな着こなし」「京美人」「涼しげな着物」「良い感じ」などの声があがった。

谷尻アナは同志社大に在学中の2019年10月に「めざましどようび」のお天気キャスターに就任。現在は「めざましテレビ」にも出演している。24年3月には結婚を発表。お相手がサンドウィッチマンらが所属する芸能事務所「グレープカンパニー」の中村歩社長で“29歳差婚”が話題となった。