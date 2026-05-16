「黒潮」と聞くと、いつも同じ場所を流れているイメージがあるかもしれません。でも、その実態は「めちゃくちゃ動いている」って知っていましたか？ 海上保安庁の公式X（@JCG_koho）が公開した2025年度のまとめ動画が、想像を絶する動きだと話題になっています。



【動画】ウネウネとヘビのように動く黒潮大蛇行

黒潮は「巨大な生き物」のようにうねっていた

公開された動画では、黒潮が単なる「水の流れ」ではなく、意思を持っているかのように蛇行し、渦を巻く様子が鮮明に記録されています。2017年から約8年間も続いていた「黒潮大蛇行」が2025年4月にようやく終息し、特定のルートを長期間流れていた巨大なパワーが本来の姿に戻ろうと大きく揺れ動いた結果、2025年度は例年以上にドラマチックな変化を見せる「激動の年」となりました。この投稿には、「潮って動くんだ」「楽しいデータ」「潮も…海も 生きものですね」「ヘビみたい」など、さまざまな反応が寄せられました。



黒潮の流路の変動は、船舶の経済的な運航コースを左右するほか、黒潮が大きく離岸することによって漁場の位置に影響を与えます。海上保安庁はなんと平日毎日欠かさず解析し、「海洋速報」として公開しています。



▽出典

・海上保安庁 公式／海洋速報＆海流推測図

・海上保安庁 公式／黒潮大蛇行の終息について~過去最長の7年9か月継続~

・気象庁 公式／黒潮